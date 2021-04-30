«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Апреля
+17...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.75 KZT
  • €1 = 518.3 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцев будут массово прививать китайской вакциной Sinopharm – минздрав

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Казахстанцев будут массово прививать китайской вакциной Sinopharm – минздрав
Фото из открытых источников
Астана. 30 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Казахстанцев будут массово прививать китайской вакциной Sinopharm, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«В Казахстане уже есть несколько вакцин, которые допущены к массовой вакцинации. Это российская вакцина «Спутник V» и казахстанская вакцина QazVac. Буквально сегодня мы получаем арабскую вакцину, произведенную по китайской технологии, компании Sinopharm. Таким образом, у нас будут доступны три вакцины», - сообщил Цой на отчетной встрече с населением в пятницу.

Также, по его словам, сейчас ведутся переговоры с американскими производителями вакцины.

«Мы действительно ведем переговоры с ведущими американскими компаниями. На данный момент мы не имеем четких дат по поставке вакцины. В основном даты указываются – второе полугодие этого года. Данные переговоры мы ведем, как только получим завершающую информацию, уточним сроки поставок», - заверил глава минздрава.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика