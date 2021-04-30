Казахстанцев будут массово прививать китайской вакциной Sinopharm – минздрав

Астана. 30 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Казахстанцев будут массово прививать китайской вакциной Sinopharm, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.



«В Казахстане уже есть несколько вакцин, которые допущены к массовой вакцинации. Это российская вакцина «Спутник V» и казахстанская вакцина QazVac. Буквально сегодня мы получаем арабскую вакцину, произведенную по китайской технологии, компании Sinopharm. Таким образом, у нас будут доступны три вакцины», - сообщил Цой на отчетной встрече с населением в пятницу.



Также, по его словам, сейчас ведутся переговоры с американскими производителями вакцины.



«Мы действительно ведем переговоры с ведущими американскими компаниями. На данный момент мы не имеем четких дат по поставке вакцины. В основном даты указываются – второе полугодие этого года. Данные переговоры мы ведем, как только получим завершающую информацию, уточним сроки поставок», - заверил глава минздрава.