Заказным авиарейсом доставили дворников для уборки улиц Атырау

В Атырау коммунальному предприятию, ответственному за чистоту на улицах города, пришлось организовывать чартер из Узбекистана, чтобы решить проблему нехватки кадров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



До пандемии проблем с очисткой и поддержанием чистоты на городских улицах у коммунальщиков не было. В основном здесь трудятся граждане Узбекистана. После введения режима ЧС и карантина почти все они были вынуждены покинуть страну. После этого дворников на улицах стало гораздо меньше. С наступлением весны территория обслуживания значительно выросла и возникла нехватка в кадрах. Коммунальное предприятие обратилось в центр занятости города Атырау с заявкой на вакантные позиции.



"До пандемии у нас работали 350 человек. Из них 30 процентов составляли местные работники, остальные 70 процентов - нерезиденты из Каракалпакстана. Это до начала пандемии. Во время пандемии были сложности. И не только у нас. Принимая это во внимание, мы просили у центра занятости направлять к нам именно местных жителей, так как нерезиденты были вынуждены уехать домой. То есть возвратиться обратно не было возможности" – рассказывает директор ТОО "Спецавтобаза" Алмас Имашев.



По словам директора, именно на рабочих приходится основной объем работы по подержанию чистоты на городских улицах и во дворах. Была надежда на центр занятости, но она не оправдалась. На размещенные в центре 250 вакансий с прошлого года откликнулись чуть более полусотни безработных.



"С прошлого года коммунальное предприятие, ответственное за санитарную очистку областного центра, подало заявку на 250 вакансий. С начала этого года - 160 вакансий. По данным заявкам от центра занятости пришли 25 человек, еще 12-ти выдали направление. Но дело в том, что безработные с неохотой соглашаются на такую работу, многие хотят работать на нефтяных месторождениях Тенгиз или Карабатан" - говорит специалист центра занятости города Атырау Айдана Галиахметова.



В результате в коммунальном предприятии решили проблему, организовав специальный рейс из Узбекистана.



"Людей не хватает, а ведь именно от них зависит чистота города. Поэтому мы были вынуждены заказать чартерный рейс, и 70 человек мы привезли в город Атырау в начале апреля. Сейчас все они работают на участках", - заявил директор коммунального предприятия Алмас Имашев.



Коммунальщики таким отношением удивлены, ведь, по их мнению, условия для работы более чем подходящие. К примеру, зарплаты дворников стартуют от 100 тысяч тенге и в среднем составляют 130-140 тысяч. Водители получают и того больше. При этом задержек с выплатами никогда не бывает. Но и этого для многих недостаточно. А потому основную надежду здесь по-прежнему возлагают именно на приезжих рабочих из Узбекистана.



Как пояснили в коммунальном предприятии, часть оплаты за перелет будет удержана у самих рабочих, однако в каком объеме это будет сделано, пока неизвестно.