Казахстан против Стати: окружной суд Амстердама приостановил разбирательство

В среду, 28 апреля 2021 года, окружной суд Амстердама вынес промежуточное решение по судебному разбирательству, инициированному Анатолом Стати, Габриэлем Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. (далее - Стати) против АО "ФНБ "Самрук-Казына", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
Сообщается, что разбирательство было решено приостановить до вынесения решения Апелляционным судом Гааги.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, в рамках другого судебного разбирательства 18 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама от 7 мая 2019 года в отношении предварительного ареста акций Фонда в KMG Kashagan B.V. и направил дело на пересмотр в другой суд – Апелляционный суд Гааги.
Окружной суд Амстердама объяснил причину своего решения тем, что оба разбирательства касаются правового статуса ареста акций Фонда в KMG Kashagan B.V. Также суд указал, что ответ на вопрос о наличии правовых оснований для оставления ареста должен быть дан с учетом аргументов АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Республики, основанных на иммунитете от принудительного исполнения, которые теперь должны быть рассмотрены в свете решения Верховного суда по этому вопросу. Окружной суд Амстердама также отметил, что следует избегать противоречивых решений, поскольку они приведут к процессуальным сложностям для текущего разбирательства.
"Решение голландского суда представляет собой еще одно разочарование для Стати, их спонсоров Дэниела Чэпмена и его компаний, поскольку оно еще больше ослабило их текущую кампанию по приведению в исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем", - отметили в Министерстве юстиции.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.