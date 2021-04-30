Казахстан против Стати: окружной суд Амстердама приостановил разбирательство

В среду, 28 апреля 2021 года, окружной суд Амстердама вынес промежуточное решение по судебному разбирательству, инициированному Анатолом Стати, Габриэлем Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. (далее - Стати) против АО "ФНБ "Самрук-Казына", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.



Сообщается, что разбирательство было решено приостановить до вынесения решения Апелляционным судом Гааги.



Как напомнили в пресс-службе ведомства, в рамках другого судебного разбирательства 18 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама от 7 мая 2019 года в отношении предварительного ареста акций Фонда в KMG Kashagan B.V. и направил дело на пересмотр в другой суд – Апелляционный суд Гааги.



Окружной суд Амстердама объяснил причину своего решения тем, что оба разбирательства касаются правового статуса ареста акций Фонда в KMG Kashagan B.V. Также суд указал, что ответ на вопрос о наличии правовых оснований для оставления ареста должен быть дан с учетом аргументов АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Республики, основанных на иммунитете от принудительного исполнения, которые теперь должны быть рассмотрены в свете решения Верховного суда по этому вопросу. Окружной суд Амстердама также отметил, что следует избегать противоречивых решений, поскольку они приведут к процессуальным сложностям для текущего разбирательства.



"Решение голландского суда представляет собой еще одно разочарование для Стати, их спонсоров Дэниела Чэпмена и его компаний, поскольку оно еще больше ослабило их текущую кампанию по приведению в исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем", - отметили в Министерстве юстиции.