Бензин снова подорожал в Казахстане: АИ-92 продают по 177 тенге/литр - фотофакт

Бензин стремительно дорожает в Казахстане с начала апреля

АЛМАТЫ, 1 мая — Sputnik. Казахстанцы вновь наблюдают на автозаправках рост цен на бензин. За последние несколько дней топливо в среднем подорожало еще на 5-10 тенге.



Согласно данным на официальных сайтах самых популярных заправок, АИ-92 в Нур-Султане стоит 168-177 тенге, АИ-95 – от 188 до 197 тенге за литр, АИ-98 – от 186 до 220 тенге.





Стоимость бензина по состоянию на 1.05.2021

В южной столице АИ- 92 продают по 165-171 тенге, АИ-95 торгуется по 187-200 тенге, АИ-98 – 191-230 тенге.



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В остальных городах Казахстана цена на топливо марки АИ-92 не превышает 175 тенге. Цены на АИ-95 колеблются от 185 до 200 тенге. АИ-98 продают за 175-205 тенге.



Ситуация с подорожанием бензина в Казахстане наблюдается уже с начала апреля. Казахстанцы жаловались не только на растущие цены, но и на дефицит топлива.



Напомним, ранее в министерстве энергетики объясняли, почему власти не будут регулировать цены на топливо. Тогда в ведомстве отметили, что регулирование цен и создание системы распределения "удешевленных" нефтепродуктов является малоэффективным и затратным методом.



Там также говорили, что дефицита ожидать не стоит. По данным Минэнерго, запас бензина АИ-92 в целом по стране находятся на комфортном уровне - благодаря принятым мерам по сравнению с началом года запасы выросли практически на 60 тысяч тонн, до 270 тысяч тонн.