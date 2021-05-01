«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 01 Мая
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.75 KZT
  • €1 = 518.49 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бензин снова подорожал в Казахстане: АИ-92 продают по 177 тенге/литр - фотофакт

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 12:59
Бензин снова подорожал в Казахстане: АИ-92 продают по 177 тенге/литр - фотофакт
Фото sputnik.kz
Бензин стремительно дорожает в Казахстане с начала апреля
АЛМАТЫ, 1 мая — Sputnik. Казахстанцы вновь наблюдают на автозаправках рост цен на бензин. За последние несколько дней топливо в среднем подорожало еще на 5-10 тенге.

Согласно данным на официальных сайтах самых популярных заправок, АИ-92 в Нур-Султане стоит 168-177 тенге, АИ-95 – от 188 до 197 тенге за литр, АИ-98 – от 186 до 220 тенге.


Стоимость бензина по состоянию на 1.05.2021
В южной столице АИ- 92 продают по 165-171 тенге, АИ-95 торгуется по 187-200 тенге, АИ-98 – 191-230 тенге.

В Казахстане вновь введен запрет на вывоз бензина автотранспортом

В остальных городах Казахстана цена на топливо марки АИ-92 не превышает 175 тенге. Цены на АИ-95 колеблются от 185 до 200 тенге. АИ-98 продают за 175-205 тенге.

Ситуация с подорожанием бензина в Казахстане наблюдается уже с начала апреля. Казахстанцы жаловались не только на растущие цены, но и на дефицит топлива.

Напомним, ранее в министерстве энергетики объясняли, почему власти не будут регулировать цены на топливо. Тогда в ведомстве отметили, что регулирование цен и создание системы распределения "удешевленных" нефтепродуктов является малоэффективным и затратным методом.

Там также говорили, что дефицита ожидать не стоит. По данным Минэнерго, запас бензина АИ-92 в целом по стране находятся на комфортном уровне - благодаря принятым мерам по сравнению с началом года запасы выросли практически на 60 тысяч тонн, до 270 тысяч тонн.


Источник: SPUTNIK.KZ
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика