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Срок хранения кредитных историй сократят: Парламент принял закон

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 14:28
Срок хранения кредитных историй сократят: Парламент принял закон
ото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Сенат в двух чтениях принял поправки по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Закон обязывает коллекторские агентства записывать видео и аудио любого процесса общения с должником. По мнению депутатов, эта норма позволит избежать грубого обращения или нарушений законодательства со стороны коллекторов.

Кроме того, устанавливается запрет на взаимодействие с должником с не зарегистрированных за коллекторским агентством номеров телефонов.

Для коллекторских агентств также предусмотрены требования к минимальному размеру их уставного капитала.

Одним из главных нововведений является сокращение срока хранения кредитной истории с 10 до пяти лет.

"Банки отказывают в кредитовании тем людям, у которых в течение прошедших 10 лет имела место просрочка платежей по займу. Сокращение срока хранения кредитной истории с 10 лет до пяти лет позволит порядка 490 тысячам наших сограждан предоставить возможность при необходимости получить кредиты в банках и микрофинансовых организациях", - сказала сенатор Ольга Перепечина.

Заместитель главы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов добавил, что в стране действует два кредитных бюро. У них имеется информация о порядка 6,7 миллиона заемщиках, включая действующие, погашенные кредиты и просроченные кредиты.

"Из этого числа полтора миллиона граждан уже погасили кредиты, но по ним имеется негативная кредитная история, они допускали просрочки свыше 90 дней. Банки и микрофинансовые организации отказывают им в получении новых займов. Из указанного числа более пяти лет назад погасили просроченные займы 489 тысяч человек, а более 7 и 10 лет - 346 и 107 тысяч человек соответственно. Таким образом, сокращение срока с 10 до пяти лет имеет больший экономический, а также социальный эффект", - сказал Нурлан Абдрахманов.

Также поправки предусматривают нормы, обязывающие микрофинансовые организации указывать информацию о полной стоимости кредита на первой странице договора, запрещающие банкам и микрофинансовым организациям начислять вознаграждение на капитализированное просроченное вознаграждение (неустойку, штрафы, пени, комиссии).

Кроме того, в Мажилисе были внесены изменения, касающиеся недопущения роста рисков в кредитовании и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан по кредитам: по истечении 180 дней просрочки вводится запрет на начисление вознаграждения, комиссий и иных платежей по всем ипотечным займам (справочно: в настоящее время запрет действует в отношении ипотечных жилищных займов); по аналогии с банковским законодательством ограничивается размер неустойки за просрочку по микрокредитам.

Закон будет передан в Администрацию Президента.


Источник: Tengrinews
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