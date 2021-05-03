Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в РК снизился

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 мая 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 327 995 случаев, из них:



в городе Алматы – 55868 (+667),

в городе Нур-Султан – 46479 (+352),

в ВКО – 25122 (+85),

в Карагандинской области – 24062 (+235),

в Атырауской области – 22109 (+75),

в Алматинской области – 21789 (+180),

в Павлодарской области – 21157 (+143),

в ЗКО – 19607 (+110),

в Акмолинской области – 18726 (+136),

в Костанайской области – 14791 (+27),

в СКО – 14051 (+19),

в городе Шымкенте – 9662 (+109),

в Актюбинской области – 9489 (+118),

в Жамбылской области – 8022 (+68),

в Мангистауской области – 5851 (+58),

в Кызылординской области – 5721 (+93),

в Туркестанской области – 5489 (+21).