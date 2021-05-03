Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в РК снизился

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 мая 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 327 995 случаев, из них:
в городе Алматы – 55868 (+667), в городе Нур-Султан – 46479 (+352), в ВКО – 25122 (+85), в Карагандинской области – 24062 (+235), в Атырауской области – 22109 (+75), в Алматинской области – 21789 (+180), в Павлодарской области – 21157 (+143), в ЗКО – 19607 (+110), в Акмолинской области – 18726 (+136), в Костанайской области – 14791 (+27), в СКО – 14051 (+19), в городе Шымкенте – 9662 (+109), в Актюбинской области – 9489 (+118), в Жамбылской области – 8022 (+68), в Мангистауской области – 5851 (+58), в Кызылординской области – 5721 (+93), в Туркестанской области – 5489 (+21).
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