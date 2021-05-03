МИД предупредил казахстанцев по пересечению границы

МИД Казахстана в своем телеграм-канале опубликовал обращение к гражданам республики по поводу выезда в Россию, сообщает Tengrinews.kz.



"Уважаемые граждане, повторно обращаем ваше внимание, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии ВНЖ (вид на жительство - прим.) этой страны или соответствующих оснований, предусмотренных распоряжением правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года (смотрите ссылку).



В настоящее время граждане Казахстана могут летать в Россию из следующих стран:

Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка", - говорится в распространенном обращении.



Ведомство напомнило, что граждане Казахстана могут приехать в Российскую Федерацию следующими путями: 1) прямым авиарейсом; 2) авиарейсом с транзитом через страны, перечень которых утвержден распоряжением правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года; 3) через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных распоряжением правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года.