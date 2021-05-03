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МИД предупредил казахстанцев по пересечению границы

Просмотров:1087 Опубликовано: Сегодня, 08:25
МИД предупредил казахстанцев по пересечению границы
Фото из открытых источников
МИД Казахстана в своем телеграм-канале опубликовал обращение к гражданам республики по поводу выезда в Россию, сообщает Tengrinews.kz.

"Уважаемые граждане, повторно обращаем ваше внимание, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии ВНЖ (вид на жительство - прим.) этой страны или соответствующих оснований, предусмотренных распоряжением правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года (смотрите ссылку).

В настоящее время граждане Казахстана могут летать в Россию из следующих стран:
Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка", - говорится в распространенном обращении.

Ведомство напомнило, что граждане Казахстана могут приехать в Российскую Федерацию следующими путями: 1) прямым авиарейсом; 2) авиарейсом с транзитом через страны, перечень которых утвержден распоряжением правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года; 3) через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных распоряжением правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Исатай (Посетители) Сегодня, 11:41
дорожник, тоже думаю вид на жительство РФ получить, но для этого 6 месяцев надо безвылазно жить в России. А так я не могу. Раньше ещё мог получить гражданство по упрощёке, т.к. и отец и мать уроженцы РФ, но сейчас и вроде отменили такое.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 10:50
дорожник,
И остаётся 2 минуса: обратно пересечь границу можно только через месяц и второй , аж 2 раза в России прийдется сдавать анализ на ковид
 
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  • Aktauskii
 дорожник (Посетители) Сегодня, 10:23
В такой ситуации очень удобно иметь гражданство РФ и вид на жительство КЗ....да, и хороший внедорожник что бы ездить по "автобану" Атырау-Астрахань lol

Жить нужно непременно хорошо
 
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Исатай (Посетители) Сегодня, 09:53
tim77712,
Для простого человека:
- на лечение,
- к больным родителям,
- студент на учебу,
- и если есть вид на жительство или гражданство РФ,
- водитель газели или грузовой машины.
Ну там ещё дипломаты, спортсмены на сборы, и т.д .
Вроде всё.
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 09:06
А когда ознакомят правилами пересечения границы с соседними государствами через наземные пункты пропуска если путешествовать своим ходом типа автомобиль?
 
 

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