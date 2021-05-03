«Начали биться друг об друга»: Восемь детей пострадали при инциденте на карусели в ЗКО

Уральск. 3 мая. КазТАГ – Восемь детей госпитализированы с травмами после несчастного случая на аттракционе в Западно-Казахстанской области, сообщает «Уральская неделя».
«Дети в возрасте от пяти до 10 лет получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Все они были доставлены в областную детскую многопрофильную больницу. Несчастный случай произошел 2 мая на аттракционе «Калейдоскоп» в городском парке культуры и отдыха. По словам очевидцев, аттракцион, крутящийся на большой скорости, резко остановился», - говорится в сообщении в понедельник.
Как рассказали очевидцы, дети в результате резкой остановки аттракциона «дети начали биться друг о друга».
В пресс служба областного здравоохранения предоставили данные детей, получившие травмы при аварии на аттракционе.
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