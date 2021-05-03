«Начали биться друг об друга»: Восемь детей пострадали при инциденте на карусели в ЗКО

Уральск. 3 мая. КазТАГ – Восемь детей госпитализированы с травмами после несчастного случая на аттракционе в Западно-Казахстанской области, сообщает «Уральская неделя».«Дети в возрасте от пяти до 10 лет получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Все они были доставлены в областную детскую многопрофильную больницу. Несчастный случай произошел 2 мая на аттракционе «Калейдоскоп» в городском парке культуры и отдыха. По словам очевидцев, аттракцион, крутящийся на большой скорости, резко остановился», - говорится в сообщении в понедельник.Как рассказали очевидцы, дети в результате резкой остановки аттракциона «дети начали биться друг о друга».В пресс служба областного здравоохранения предоставили данные детей, получившие травмы при аварии на аттракционе.1. Девочка 2014 г.р. получила д/з ушиб, ссадина н/3 голени слева.2. Мальчик 2016 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.3. Мальчик 2012 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.4. Мальчик 2013 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.5. Мальчик 2011 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, З/п с/3 голени справа,слева.6. Девочка 2012 г.р. получила д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, гематома затылочной области.7. Девочка 2013 г.р. получила д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.8. Мальчик 2012 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, гематома затылочной области.Как отмечается, аттракционы в городском парке принадлежат ТОО РИА «Мир», владелец Сергей Чудненко.Момент столкновения детей после резкой остановки аттракциона попал на видео.«Похожий инцидент произошел в парке два года назад. Тогда аттракцион «колесо обозрения» остановился из-за технической неисправности троса основного привода», - сказано в сообщении.