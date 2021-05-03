«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.75 KZT
  • €1 = 518.49 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Начали биться друг об друга»: Восемь детей пострадали при инциденте на карусели в ЗКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:49
«Начали биться друг об друга»: Восемь детей пострадали при инциденте на карусели в ЗКО
Кадр из видео
Уральск. 3 мая. КазТАГ – Восемь детей госпитализированы с травмами после несчастного случая на аттракционе в Западно-Казахстанской области, сообщает «Уральская неделя».

«Дети в возрасте от пяти до 10 лет получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Все они были доставлены в областную детскую многопрофильную больницу. Несчастный случай произошел 2 мая на аттракционе «Калейдоскоп» в городском парке культуры и отдыха. По словам очевидцев, аттракцион, крутящийся на большой скорости, резко остановился», - говорится в сообщении в понедельник.

Как рассказали очевидцы, дети в результате резкой остановки аттракциона «дети начали биться друг о друга».

В пресс служба областного здравоохранения предоставили данные детей, получившие травмы при аварии на аттракционе.

1. Девочка 2014 г.р. получила д/з ушиб, ссадина н/3 голени слева.

2. Мальчик 2016 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

3. Мальчик 2012 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

4. Мальчик 2013 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

5. Мальчик 2011 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, З/п с/3 голени справа,слева.

6. Девочка 2012 г.р. получила д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, гематома затылочной области.

7. Девочка 2013 г.р. получила д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

8. Мальчик 2012 г.р. получил д/з закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, гематома затылочной области.

Как отмечается, аттракционы в городском парке принадлежат ТОО РИА «Мир», владелец Сергей Чудненко.

Момент столкновения детей после резкой остановки аттракциона попал на видео.

«Похожий инцидент произошел в парке два года назад. Тогда аттракцион «колесо обозрения» остановился из-за технической неисправности троса основного привода», - сказано в сообщении.



Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика