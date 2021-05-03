Почти по 4 млн тенге на каждого казахстанца? Каков общий долг РК перед другими странами

Говорят, долг платежом красен, но в Казахстане, кажется, не знают эту пословицу. Да даже если и знают, это не поможет, потому что сумма внешнего долга нашей страны, прошу минуточку внимания, составляет 163,4 млрд долларов США (по данным на 1 января). Если поделить эту сумму на 18,5 млн казахстанцев, то получится, что каждый житель страны должен почти по 8832 американских доллара (3 813 189 тенге по курсу на 1 мая). Корреспондент ИА «NewTimes.kz» решила выяснить, для чего занимали такие большие суммы и как их планируют возвращать.



По данным национального банка РК, статистика внешнего долга формируется на квартальной основе, и последние актуальные данные доступны по состоянию на 1 января 2021 года. Как добавили в финрегуляторе, сумма внешнего долга формируется с учетом прямых иностранных инвестиций в размере 101,2 млрд долларов США. Однако отмечается, что в мировой практике такие вложения капитала исключаются из общей суммы долга. Если действительно «убрать» эти деньги, тогда внешний долг составляет 62,2 млрд долларов США.



«Внешний долг Казахстана составил 163,4 млрд долларов США, из которых 80% привлечены в долларах США, 4% — в евро, 4% — в тенге. Возникновение внешнего долга во многом связано с активным притоком прямых иностранных инвестиций в Казахстан для реализации крупных нефтегазовых проектов. По международной методологии такие инвестиции также считаются внешним долгом страны: межфирменная задолженность составила 101,2 млрд долларов США. При этом в международной практике подобная задолженность исключается при анализе параметров внешнего долга, так как считается наименее рисковой. Аффилированные кредиторы заинтересованы в том, чтобы продолжать успешную деятельность заемщиков, а погашение производится не в денежной форме. Соответственно, внешний долг без учета межфирменной задолженности составляет 62,2 млрд долларов США», — сообщили в Нацбанке РК на официальный запрос ИА «NewTimes.kz».



Как отмечают в центральном банке страны, привлечение внешнего финансирования в Казахстан было необходимо для технологической и финансовой поддержки разработки крупных месторождений, реализации крупных инфраструктурных проектов (газопроводы, автомобильные дороги и прочее), включения страны в производственные цепочки транснациональных компаний.



«Для стран с открытой рыночной экономикой внешнее финансирование является одним из основных источников экономического роста. Поэтому за годы независимости объем внешнего долга страны увеличился. Результатом этого стало создание и расширение производств, развитие современных технологий, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения», — добавили в Нацбанке.



Больше всего, как выясняется, Казахстан должен Нидерландам (44,2 млрд долларов США), так как именно в этой стране с льготным налогообложением и высоким уровнем защиты прав иностранные инвесторы предпочитают регистрировать совместные и предприятия специального назначения. Казахстанские компании также создают в Нидерландах дочерние структуры для реализации совместно с зарубежными инвесторами проектов в Казахстане. При этом в статистике внешнего долга обязательства определяются по непосредственному инвестору, поэтому весь объем подобной задолженности, даже исходящей изначально из Казахстана, приходится на Нидерланды, хотя фактически ее часть является внутренним корпоративным долгом.



«Возврат средств происходит различными способами в соответствии с условиями договоров. Погашение внешнего долга может осуществляться не только деньгами, но и в натуральной форме (поставками товаров и услуг), зачетами встречных требований, уступками и т.д. Курсы валют могут быть зафиксированы договором либо пересчитаны на дату операции», — поясняют в финрегуляторе.



Внешний долг — это макроэкономический показатель, составленный на основе международной методологии. Помимо займов, он включает обязательства, которые возникают у казахстанских предприятий по поставке товаров за рубеж по предоплате или оплате купленного ранее товара, депозиты, которые разместили иностранные инвесторы в казахстанских банках, внутригрупповое финансирование и многое другое. Потоки капитала обеспечивают международную торговлю, развитие рынка ценных бумаг, деятельность финансовой системы, являясь основой качественного развития страны. Поэтому у всех развитых и развивающихся стран мира есть внешний долг.



«В текущих условиях существование без внешних источников финансирования изолирует страну от мирового сообщества, негативно отражаясь на ее экономике и благосостоянии населения. Все развитые и развивающиеся страны мира имеют внешнюю задолженность, используя зарубежное финансирование в качестве дополнительных источников для своего дальнейшего развития. Внешний долг не будет тяжелым бременем для экономики, если заемщики имеют возможность рационально его погашать благодаря стабильному уровню доходов и наличию ликвидных активов», — заверили в госбанке.



Понятно, что рассчитаться с миллиардными долгами в одночасье не получится. Тем более что с каждым годом эта сумма будет нарастать словно снежный ком. Главное, чтобы возвращать займы не попросили землями и природными богатствами.