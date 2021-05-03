Финансист объяснил, как работать меньше, а зарабатывать больше

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко в интервью агентству "Прайм" дал несколько советов, как зарабатывать больше, сообщает Tengrinews.kz.



Финансист подчеркнул, что очень важно научиться работать на результат. В любой деятельности всегда нужно ставить цели - краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.



Если они не связаны с финансовым результатом, то вы не будете зарабатывать больше, как бы ни старались - это повод для пересмотра целей, направления деятельности или для разговора с работодателем.



"Никогда не работайте ради работы - это неправильный подход, который не приведет вас к финансовой независимости и к возможности большого заработка", - отметил эксперт.



По его словам, секрет того, чтобы стать обеспеченным человеком, очень прост - тратить меньше, чем вы зарабатываете. При этом не важно, сколько вы зарабатываете, если вы "тратите все под ноль". Если у вас не остается средств для формирования финансового капитала, вы никогда не станете независимым.



Даже если вы зарабатываете мало, но откладываете с каждой заработной платы фиксированные накопления - через определенное время вы добьетесь финансовой независимости и защищенности.



"Откладывайте какую-то постоянную сумму с каждого дохода. Считайте, что это ваши собственные пенсионные начисления - с каждой зарплаты откладываете 10-15-20 процентов в накопления", - рекомендует Клопенко.



К сожалению, просто накопления в значительной степени будут съедаться инфляцией. Чтобы защитить их, надо инвестировать свои средства. По словам эксперта, cуществуют разные способы инвестирования, и здесь все зависит от сумм и ваших навыков.



Даже самые рисковые инвестиционные инструменты позволили кому-то заработать значительные деньги, но кто-то потерял на них все.



По словам финансиста, инвестиции - это не лотерея, это осознанный процесс и стоит относиться к нему именно так. Вы можете пробовать любые рисковые инструменты, но инвестиции в них никогда не должны превышать 10 процентов от вашего портфеля. Вы должны быть готовы потерять большую часть этих рисковых инвестиций, и это не должно повлиять на вашу финансовую независимость.



Остальные 90 процентов, по мнению эксперта, лучше всего инвестировать в акции. "Вы можете подобрать портфель из 5-10 акций, при этом желательно, чтобы все акции были из разных секторов экономики и не меньше половины акций были иностранных компаний", - посоветовал он.



Наиболее приятная часть инвестирования - сложный процент. Когда ваши акции лежат достаточно долго, доходы начинают расти в прогрессии. На вас работают "не только первоначальные инвестиции, но и тот доход, который они принесли".



Эксперт рекомендует стараться не использовать инвестиции как можно дольше и не изымать доход - реинвестируйте прибыль и ориентируйтесь на десятилетия. Тогда результаты, скорее всего, вас "приятно удивят".



"Финансовая независимость или свобода - очень приятное чувство. Речь не о богатстве или излишестве, а о независимости и свободе. Любой человек сможет этого достигнуть, правда, надо не только хотеть этого, но еще и действовать", - заключил инвестор.