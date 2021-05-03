Названа причина сбоев в работе спецЦонов

Председатель правления "Правительства для граждан" Адил Кожихов объяснил причину сбоев в работе спецЦонов, передает Tengrinews.kz.



В социальных сетях Адил Кожихов рассказал, что проблема возникла из-за устаревшей системы.



К сожалению, системы, внедренные 10 лет назад для оказания 30-40 видов услуг, на сегодняшний день уже не всегда способны справляться с возросшей в разы нагрузкой. Поэтому сейчас наши специалисты приступили к масштабной модернизации ИС ЦОН, начав в первую очередь с услуг, оказываемых в спецЦОНах", - сообщил Адил Кожихов.



Также Адил Кожихов рассказал, что сейчас проблема с системой решена и спецЦоны готовы принимать клиентов.



"Сейчас мы принимаем клиентов в штатном режиме, постоянно мониторим ситуацию по стране – сотрудники ситуационного центра в режиме реального времени оповещают о ситуации во всех спецЦОНах. Хотел бы еще раз от лица Госкорпорации "Правительство для граждан" принести извинения за сбои", - написал он.



Напомним, 30 апреля в работе специальных Центров обслуживания населения наблюдались технические проблемы с серверами.