«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.75 KZT
  • €1 = 518.49 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ученые нашли связь между группой крови и алкоголизмом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:10
Ученые нашли связь между группой крови и алкоголизмом
Фото из открытых источников
Ученые выявили взаимосвязь групп крови с алкоголизмом, передает zakon.kz.

Как сообщают "Известия", ученые из США, проведя исследования среди американцев и японцев с алкоголизмом, пришли к выводу, что большинство людей, страдающих этим недугом, имеют II группу крови.

Самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению алкоголя, согласно исследованию, оказались обладатели I группы крови.

Пытаясь установить причины злоупотребления спиртным, эксперты допустили, что на взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму могут оказывать влияние особенности работы надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы в крови. Организм, ощущая дефицит сахара, на подсознательном уровне пытается его компенсировать и заставляет человека тянуться к бутылке со спиртным. В то же время провоцировать алкоголизм также может стресс, допустили специалисты.

Ученые людям со II группой крови рекомендуют употреблять в умеренных количествах красное вино - тогда эффект от алкоголя на организм будет положительным. Напиток поможет растворить холестериновые бляшки и улучшить работу ЖКТ.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика