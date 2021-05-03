«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.75 KZT
  • €1 = 518.49 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Разрешение вакцинированным работать очно объяснили в Минздраве

Просмотров:413 Опубликовано: Сегодня, 19:02
Разрешение вакцинированным работать очно объяснили в Минздраве
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Разрешение вакцинированным от COVID-19 и переболевшим коронавирусом казахстанцам работать очно объяснили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, казахстанцы, получившие полный курс вакцинации защищены от заболевания, а также переболевшие COVID-19 в основном имеют защитные антитела на период до шести месяцев и не подлежат вакцинации.

В этой связи перевод на дистанционный формат работы этой категории сотрудников не целесообразна, заявили в ведомстве.

"Учитывая, что не во всех организациях в настоящее время проведена вакцинация сотрудников, а невакцинированные лица, по-прежнему подвержены угрозе заболевания в целях защиты здоровья сотрудников, принято решение о допуске на работу в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев.

При этом сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, в новой редакции постановления в требования по дистанционному формату работы внесены послабления отношении лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19, говорят в Комитете.

"Например, если в красной зоне согласно требованиям в организации на удаленном режиме должно быть 80 процентов сотрудников, в очном - 20 процентов, но в организации 90 процентов сотрудников привиты, разрешается допустить на очный режим работы всех вакцинированных сотрудников, то есть будет удаленном режиме 10 процентов сотрудников, в очном - 90. Аналогично в других зонах", - заключили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Ранее сообщалось, что 1 378 495 человек провакцинировано в Казахстане на 3 мая.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика