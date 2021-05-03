Разрешение вакцинированным работать очно объяснили в Минздраве

Разрешение вакцинированным от COVID-19 и переболевшим коронавирусом казахстанцам работать очно объяснили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz.



Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, казахстанцы, получившие полный курс вакцинации защищены от заболевания, а также переболевшие COVID-19 в основном имеют защитные антитела на период до шести месяцев и не подлежат вакцинации.



В этой связи перевод на дистанционный формат работы этой категории сотрудников не целесообразна, заявили в ведомстве.



"Учитывая, что не во всех организациях в настоящее время проведена вакцинация сотрудников, а невакцинированные лица, по-прежнему подвержены угрозе заболевания в целях защиты здоровья сотрудников, принято решение о допуске на работу в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев.



При этом сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате", - сообщили в ведомстве.



Таким образом, в новой редакции постановления в требования по дистанционному формату работы внесены послабления отношении лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19, говорят в Комитете.



"Например, если в красной зоне согласно требованиям в организации на удаленном режиме должно быть 80 процентов сотрудников, в очном - 20 процентов, но в организации 90 процентов сотрудников привиты, разрешается допустить на очный режим работы всех вакцинированных сотрудников, то есть будет удаленном режиме 10 процентов сотрудников, в очном - 90. Аналогично в других зонах", - заключили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.



Ранее сообщалось, что 1 378 495 человек провакцинировано в Казахстане на 3 мая.