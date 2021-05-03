Подростки прыгали по крышам автомобилей в Караганде

В Караганде подростки прыгали по крышам автомобилей, в результате чего повреждены три машины, сообщает zakon.kz.Видеоролик разместили в Instagram-паблике eto_karaganda_detka.Вот она наша молодежь, во всей красе! Как воспитывают детей родители? Подростки в 06:40 утра прыгали по крышам припаркованных авто. Повреждено три машины, - говорится в подписи к публикации.В пресс-службе областной полиции сообщили, что по данному факту задержана 17-летняя девушка.- В Караганде в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видео, на котором некая молодая особа, находясь возле одной из парковок, взобралась на крышу кузова легкового автомобиля. При этом данное транспортное средство получило повреждения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центрального отдела полиции УП Караганды задержана 17-летняя девушка, которая дала признательные показания. Также полицейская установили, что в этот же день подозреваемая таким же способом повредила еще две автомашины, - сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области.В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство", ведется расследование.