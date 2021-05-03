Условия обрушения доллара назвал экономист

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов рассказал, что отказ России от доллара не приведет к падению американской валюты, передает zakon.kz.
Для этого недостаточно того, чтобы на несколько процентов и даже на десятки процентов сократилась доля доллара во внешнеторговом обороте России. Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика, чтобы это повлияло на судьбу доллара, - сказал он vm.ru.
При этом, как отметил экономист, если от американской валюты откажутся крупные мировые экономические игроки (Европа, Китай, Индия, Бразилия и так далее), у доллара могут начаться серьезные проблемы.
Также он перечислил еще несколько условий, при которых в мировом торговом обороте возможно сокращение американской валюты.
- Первое - евро, но евро потеснил в свое время доллар, и с тех пор их соотношение более-менее стабильное в мировой торговле. Причем доллар занимает большую долю, чем единая европейская валюта. Второе - взаимные расчеты в национальных валютах. И вот с этой стороны доллару действительно может угрожать определенная подвижка, - рассказал Андрей Колганов.
По его словам, второй вариант не исключает полного отказа от доллара. Потому что страны в любом случае не смогут полностью перейти на взаиморасчеты в национальных валютах: какие-то товары все равно придется покупать и продавать за доллары. Однако доля американских денег здесь уже не будет доминирующей.
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