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Ради эксперимента: Российский блогер умер после 40-дневной голодовки

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Ради эксперимента: Российский блогер умер после 40-дневной голодовки
Фото из открытых источников
В Абхазии умер 40-летний российский блогер Виталий Выграновский, который ради эксперимента решил устроить 40-дневную голодовку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Мужчина вел блог на YouTube, где говорил, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды.

По информации издания, Выграновский давно хотел поставить на себе этот жуткий эксперимент. Он начал голодать в середине марта, еще находясь в Москве. Но на десятый день решил перебраться в Абхазию, так как его стала раздражать атмосфера города.

На двадцатый день блогер "почувствовал полное очищение", но заметил, что у него сильно поменялась масса и видоизменились мышцы. Из-за голодания он мог только ходить, на другую активность у него уже не было сил. Затем у него поднялась температура, а на 35-й день он почувствовал предсмертное состояние, но даже после этого блогер не остановил голодание.

Виталий Выграновский вел блог во "ВКонтакте" и на Youtube про сыроедение. Подписчики отмечают, что Виталий умер из-за того, что хотел сделать упражнения на "петле Глиссона", но из-за крайне ослабленного состояния у него пережало сонные артерии. Однако никакого официального подтверждения этой информации нет.


Источник: zakon.kz
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