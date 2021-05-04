Приезжающих из Индии в Казахстан будут отправлять на 14-дневный карантин

В Казахстане приняли дополнительные меры по недопущению завоза индийского штамма коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.



Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Индии, где ежедневно регистрируется до 400 тыс. случаев заражения, приняты меры по предупреждению завоза штамма, распространенного на территории Индии. Лица, пребывающие в Казахстан, в том числе через третьи страны, и посещавшие Индию в течение последних 14 дней, подлежат изоляции на дому на 14 дней независимо от наличия справки на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.



Ранее министр здравоохранения рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, за прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на том же уровне.