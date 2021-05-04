Приезжающих из Индии в Казахстан будут отправлять на 14-дневный карантин

В Казахстане приняли дополнительные меры по недопущению завоза индийского штамма коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.
Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Индии, где ежедневно регистрируется до 400 тыс. случаев заражения, приняты меры по предупреждению завоза штамма, распространенного на территории Индии. Лица, пребывающие в Казахстан, в том числе через третьи страны, и посещавшие Индию в течение последних 14 дней, подлежат изоляции на дому на 14 дней независимо от наличия справки на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.
Ранее министр здравоохранения рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, за прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на том же уровне.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.