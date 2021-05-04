Акцию "прививка и пиво" устроил мэр штата в США

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал бокал пива каждому взрослому, кто сделает прививку от коронавируса в мае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться. Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в мае и принесет сертификат о вакцинации в участвующую в программе пивоварню, получит бесплатное пиво", - написал губернатор в Twitter, прикрепив список пивоварен.
Однако не все пользователи Twitter поддержали такое решение властей. Некоторые, например, под публикацией выразили сожаление из-за намерения властей "подкупать" жителей алкоголем или нежелание впредь посещать указанные пивоварни.
По информации регулятора CDC, полностью вакцинированы от COVID-19 в США были уже свыше 105 миллионов человек, что составляет более 31 процента населения страны. Одну дозу препарата получили более 147 миллионов жителей США.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.