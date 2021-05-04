Акцию "прививка и пиво" устроил мэр штата в США

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал бокал пива каждому взрослому, кто сделает прививку от коронавируса в мае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться. Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в мае и принесет сертификат о вакцинации в участвующую в программе пивоварню, получит бесплатное пиво", - написал губернатор в Twitter, прикрепив список пивоварен.



Однако не все пользователи Twitter поддержали такое решение властей. Некоторые, например, под публикацией выразили сожаление из-за намерения властей "подкупать" жителей алкоголем или нежелание впредь посещать указанные пивоварни.



По информации регулятора CDC, полностью вакцинированы от COVID-19 в США были уже свыше 105 миллионов человек, что составляет более 31 процента населения страны. Одну дозу препарата получили более 147 миллионов жителей США.