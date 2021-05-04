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Возраст региональных акимов Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Возраст региональных акимов Казахстана
Фото: sputniknews.kz
НУР-СУЛТАН, 4 мая — Sputnik. Самому молодому региональному акиму в Казахстане еще нет 40 лет, а самому возрастному - 68 лет.

Как сообщает Ranking.kz, средний возраст региональных акимов страны составил почти 55 лет (54,8).

Самому молодому региональному акиму страны - акиму Шымкента Мурату Айтенову - почти 40 лет. Самый молодой аким страны занял пост в возрасте 38 лет.

Самый старший аким возглавляет Алматинскую область — Амандык Баталов. Его возраст - 68 лет. Самый возрастной аким возглавляет регион с 20 августа 2014 года — уже почти 7 лет.

Возраст региональных акимов Казахстана


Только один регион Казахстана из 17 возглавляет женщина: Гульшара Абдыкаликова является акимом Кызылординской области, ей 56 лет. Она приступила к обязанностям акима Кызылординской области в конце марта прошлого года.

68 лет исполнилось еще одному акиму - главе администрации Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву.

Среди региональных акимов дольше всех на службе пребывает аким Алматинской области (6,7 года), меньше всех — аким Кызылординской области (1,1 года).

Практически все акимы владеют только двумя языками — казахским и русским. Исключение составили акимы Нур-Султана, Актюбинской, Кызылординской и Жамбылской областей: помимо казахского и русского, они владеют английским языком. Аким Жамбылской области также владеет турецким.


Источник: sputniknews.kz
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