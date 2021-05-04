Возраст региональных акимов Казахстана

НУР-СУЛТАН, 4 мая — Sputnik. Самому молодому региональному акиму в Казахстане еще нет 40 лет, а самому возрастному - 68 лет.Как сообщает Ranking.kz, средний возраст региональных акимов страны составил почти 55 лет (54,8).Самому молодому региональному акиму страны - акиму Шымкента Мурату Айтенову - почти 40 лет. Самый молодой аким страны занял пост в возрасте 38 лет.Самый старший аким возглавляет Алматинскую область — Амандык Баталов. Его возраст - 68 лет. Самый возрастной аким возглавляет регион с 20 августа 2014 года — уже почти 7 лет.Только один регион Казахстана из 17 возглавляет женщина: Гульшара Абдыкаликова является акимом Кызылординской области, ей 56 лет. Она приступила к обязанностям акима Кызылординской области в конце марта прошлого года.68 лет исполнилось еще одному акиму - главе администрации Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву.Среди региональных акимов дольше всех на службе пребывает аким Алматинской области (6,7 года), меньше всех — аким Кызылординской области (1,1 года).Практически все акимы владеют только двумя языками — казахским и русским. Исключение составили акимы Нур-Султана, Актюбинской, Кызылординской и Жамбылской областей: помимо казахского и русского, они владеют английским языком. Аким Жамбылской области также владеет турецким.