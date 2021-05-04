По 1 миллиону тенге получат ветераны ВОВ в ВКО и Карагандинской области

В Карагандинской области ветераны ВОВ ко Дню Победы получат по 1 миллиону тенге. В этом году с 76-й годовщиной праздника их будут поздравлять в сопровождении духового оркестра, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Всего в Карагандинской области осталось 44 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы они получат по 1 миллиону тенге. Также в бюджетах городов и районов области предусмотрена единовременная материальная выплата для лиц, приравненных к ветеранам ВОВ.



"Узники концлагерей получат по 200 тысяч тенге, вдовы и жены погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны - по 50 тысяч тенге, жители блокадного Ленинграда – 200 тысяч тенге, труженики тыла, награжденные медалью "За самоотверженный труд в годы ВОВ", - по 100 тысяч тенге. Лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР, получат по 50 тысяч тенге", - сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.



По одному миллиону тенге выплатят ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая в Восточно-Казахстанской области.



Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники и узники концлагерей к 9 мая получат денежные выплаты. И если для всех категорий сумма осталась прежней с прошлого года, то для ветеранов войны она была увеличена с 600 тысяч тенге до одного миллиона.



"Размер выплат установлен единый по области. 85 участников войны, проживающих сегодня в области, получат по одному миллиону тенге. Среди 13 324 тружеников тыла есть награжденные медалями и ненагражденные. 371 награжденный труженик получит 100 тысяч тенге, остальные по 42 тысячи 500 тенге. По 100 тысяч тенге выплатят узникам концлагерей, по ВКО их насчитывается 21 человек, а также 11 блокадникам", - рассказал председатель ВКОФ РОО "Организация ветеранов" Айтказы Шерубаев.



Как сообщили в "Организации ветеранов", к 9 Мая также запланированы поздравления от акимов города и области. Ветеранов и тыловиков посетят представители местной администрации, правда, в связи с карантинными мерами количество тех, кто будет выезжать, будет сокращено до минимума.



Отметим, на сегодня наибольшее количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны проживает в Усть-Каменогорске и Семее – 29 и 17 человек соответственно.