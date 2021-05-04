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Летние школы начнут работать в Казахстане в конце мая

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 14:05
Летние школы начнут работать в Казахстане в конце мая
Фото: kaztag.kz
В Казахстане в конце мая начнут работу летние школы, в которых слабоуспевающие ученики смогут восполнить пробелы в знаниях, возникшие в результате дистанционного обучения. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz.

Выступая на аппаратном совещании во вторник, Аймагамбетов рассказал, что в этом году учебный год во всех казахстанских школах традиционно завершится 25 мая, сообщает Sputnik.

При этом (с 26 мая) до 19 июня мы организуем в школах летнюю школу. В принципе, это носит такой добровольный характер, данное мероприятие не требует дополнительного финансирования, - сказал министр.

По задумке ведомства, летняя школа позволит ученикам восполнить пробелы в знаниях, а их родителям – обеспечить детям летний досуг. Для того, чтобы зачислить ребенка в летнюю школу, потребуется соответствующее заявление от его родителей.

Учеба в школе будет проводиться бесплатно для всех желающих на добровольной основе, однако основной упор будет сделан на слабоуспевающих учениках.

Самое большое внимание мы должны уделять слабоуспевающим детям. У нас обычно больше внимания уделяется талантливым, одаренным, хорошо успевающим детям. Понятно, что с этими детьми легче и интереснее работать, но основной фокус внимания в этом случае должен быть сосредоточен именно на слабоуспевающих детях, - сказал Аймагамбетов.

Отмечается, что выделения дополнительных денег для педагогов, которые будут вести уроки в летней школе, не планируется.

Все эти финансы уже предусмотрены, - заверил Аймагамбетов.

В ведомстве отметили, что педагоги будут работать в рамках утвержденной нагрузки на текущий учебный год. Учителя смогут уйти на заслуженный летний отдых после 19 июня.

Кроме того, министр поручил минимизировать отчетность для учителей, которые будут участвовать в работе летних школ.

По отчетности: никакого формализма, минимизировать. Какие-то отчеты писать, как обычно у нас некоторые коллеги любят практиковать, этого нельзя допускать, - заключил Аймагамбетов.


Источник: zakon.kz
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