100-летнюю бабушку-ветерана исключили из списка из-за курения в ВКО

В Восточном Казахстане внук бабушки-ветерана пожаловался на то, что его апашку пообещали поздравить с 9 мая, но потом исключили из списка, так как она "старая и курит табак", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Аrnapress.kz.Свою жалобу молодой человек разместил в социальных сетях.Пост молодого человека вызвал широкий резонанс среди подписчиков. Люди были возмущены действиями совета ветеранов, пишет издание.Без внимания публикацию внука не оставил аким ВКО Даниал Ахметов. Комментарий главы региона появился на его официальных страницах в соцсетях."С большим сожалением констатирую некорректную работу сотрудников совета ветеранов области. 7 мая я обязательно приеду и поздравлю нашу землячку, труженицу тыла Хауу Буланбаеву с праздником Великой Победы. Я уже созвонился с ее внуком Манапом, и мы договорились обо всех деталях нашей встречи.Дело в том, что для того чтобы обезопасить наших ветеранов, мне необходимо пройти ПЦР-тестирование. Пожилые люди с самого начала пандемии находятся в зоне высокого риска заражения, и мы не можем позволить себе подвергать их жизнь опасности.Вклад в победу ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла бесценен. И каждый год накануне праздника 9 мая с огромным уважением я поздравляю наших земляков-ветеранов. Со своей стороны хочу отметить, что в работу совета ветеранов будут внесены необходимые коррективы, чтобы в дальнейшем не повторялось таких ошибок", − говорится в комментарии Даниала Ахметова.Напомним, ветераны ряда областей в этом году получат выплату в размере одного миллиона тенге ко Дню Победы.