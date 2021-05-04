Львы заразились коронавирусом в зоопарке в Индии

Впервые в Индии коронавирус выявлен у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад на юге страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По данным издания, об инциденте сообщил портал Times of India.



По информации СМИ, в сафари-зоне площадью более 160 квадратных метров обитают 12 львов в возрасте около 10 лет. В конце апреля работающие в парке ветеринары заметили у львов потерю аппетита, выделения из носа и кашель. По итогам исследования, у четверых самцов и четырех самок результат на коронавирус оказался положительным.



Ветеринары взяли образцы из ротоглотки животных и отправили в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде. Ученые центра проведут секвенирование генома, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.



"После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов дали положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек", - сказал глава Центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.



Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 20,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 222 тысячи человек. Уже тринадцатый день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки - больше, чем в любой другой стране мира.



Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокую солидарность с индийским народом в связи с разрушительной вспышкой вируса COVID-19 в этой стране.



Сегодня стало известно, что граждан, посещавших Индию, после прилета в Казахстан будут отправлять на 14-дневный обязательный карантин вне зависимости от наличия отрицательного ПЦР-анализа и вакцинации от коронавируса.