«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Мая
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.99 KZT
  • €1 = 515.05 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Реактивный костюм успешно протестировали морпехи Британии

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 17:04
Реактивный костюм успешно протестировали морпехи Британии
Кадр из видео
Королевский военно-морской флот и морская пехота Великобритании протестировали реактивный костюм, разработанный компанией Gravity Industries, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Interesting Engineering.

В ходе испытаний пилот на реактивном ранце стартовал с борта катера и высадился на подвижной корабль береговой охраны.

Как отмечается, морпехи Royal Marines LLC провели успешные учения, на которых тестировалась возможность использования реактивных ранцев Gravity Jet Suit в операциях по десантированию. Костюм может летать со скоростью до 128 километров в час и подниматься на высоту около 3700 метров.



Реактивный костюм позволяет морским пехотинцам пролетать над лодками и приземляться на корабль быстро и точно. Также костюм позволяет приземлиться в любой части судна, а также затем самостоятельно его покинуть. В ранцах Gravity JetSuit используется более 1000 лошадиных сил мощности реактивного двигателя в сочетании с естественным человеческим балансом.

"Задача реактивного костюма - обеспечить чрезвычайно быстрый доступ к любой части корабля, мгновенно высвободив руки для ношения оружия и даже сохранив способность перемещаться на цель", - говорится в сообщении Gravity Industries.

Ранее загадочного пилота реактивного ранца сняли на видео в США.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика