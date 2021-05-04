Реактивный костюм успешно протестировали морпехи Британии

Королевский военно-морской флот и морская пехота Великобритании протестировали реактивный костюм, разработанный компанией Gravity Industries, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Interesting Engineering.
В ходе испытаний пилот на реактивном ранце стартовал с борта катера и высадился на подвижной корабль береговой охраны.
Как отмечается, морпехи Royal Marines LLC провели успешные учения, на которых тестировалась возможность использования реактивных ранцев Gravity Jet Suit в операциях по десантированию. Костюм может летать со скоростью до 128 километров в час и подниматься на высоту около 3700 метров.
Реактивный костюм позволяет морским пехотинцам пролетать над лодками и приземляться на корабль быстро и точно. Также костюм позволяет приземлиться в любой части судна, а также затем самостоятельно его покинуть. В ранцах Gravity JetSuit используется более 1000 лошадиных сил мощности реактивного двигателя в сочетании с естественным человеческим балансом.
"Задача реактивного костюма - обеспечить чрезвычайно быстрый доступ к любой части корабля, мгновенно высвободив руки для ношения оружия и даже сохранив способность перемещаться на цель", - говорится в сообщении Gravity Industries.
Ранее загадочного пилота реактивного ранца сняли на видео в США.
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