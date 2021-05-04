«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Мая
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.99 KZT
  • €1 = 515.05 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане продлили приостановление безвизового въезда для граждан 54 государств

Просмотров:87 Опубликовано: Сегодня, 18:09
В Казахстане продлили приостановление безвизового въезда для граждан 54 государств
Фото: diapazon.kz
В Казахстане продлили срок приостановления действия безвизового въезда для граждан 54 государств. Об этом сообщили в МИД РК, передает zakon.kz.

В рамках усилий по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране Правительство Республики Казахстан приняло решение о продлении срока приостановления одностороннего безвизового режима для граждан 57 государств мира по 31 декабря 2021 года включительно, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что односторонний безвизовый режим введен для граждан 57 стран, в том числе для граждан таких стран как Австралия, США, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Индонезия, Италия, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Венгрия, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Таиланд, Великобритания, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция и Эстония.

Граждане этих стран, желающие посетить Казахстан до 31 декабря 2021 года, должны будут получить визу соответствующей категории.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика