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Утверждена дата окончания учебного года в Казахстане

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 19:12
Утверждена дата окончания учебного года в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министерство образования и науки назвало сроки окончания учебного года в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что 2020-2021 учебный год в казахстанских школах завершится традиционно в мае.

"Учебный год во всех школах завершается 25 мая. Но при этом до 19 июня будут организованы летние школы. Это носит добровольный характер.

В продолжительности отпусков учителей изменений не будет. Педагоги, как и прежде, отдохнут 56 дней в летнее время, вся эта работа будет организована в рамках правового поля.

Мы и в следующем году должны учесть последствия пандемии. Академия образования имени Алтынсарина должна внести соответствующие корректировки. Мы не можем делать вид, что ничего не случилось, и стандартно готовиться к следующему учебному году", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Асхата Аймагамбетова.


Источник: Tengrinews.kz
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