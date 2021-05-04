Утверждена дата окончания учебного года в Казахстане

Министерство образования и науки назвало сроки окончания учебного года в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Отмечается, что 2020-2021 учебный год в казахстанских школах завершится традиционно в мае.



"Учебный год во всех школах завершается 25 мая. Но при этом до 19 июня будут организованы летние школы. Это носит добровольный характер.



В продолжительности отпусков учителей изменений не будет. Педагоги, как и прежде, отдохнут 56 дней в летнее время, вся эта работа будет организована в рамках правового поля.



Мы и в следующем году должны учесть последствия пандемии. Академия образования имени Алтынсарина должна внести соответствующие корректировки. Мы не можем делать вид, что ничего не случилось, и стандартно готовиться к следующему учебному году", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Асхата Аймагамбетова.