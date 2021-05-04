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Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет совместной жизни

Просмотров:359 Опубликовано: Вчера, 21:51
Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет совместной жизни
Швейцария – Билл Гейтс, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс
Билл Гейтс объявил в своём твиттере о решении, принятом совместно с его женой Мелиндой – о разводе.

"После долгих размышлений о наших взаимоотношениях мы решили прекратить наш брак. За последние 27 лет мы вырастили прекрасных детей и создали фонд, который работает по всему миру, помогая людям вести здоровую и продуктивную жизнь. Нас продолжает объединять уверенность в нашей миссии, и мы продолжим вместе работать в фонде. Но мы не верим, что сохранение брака поможет росту каждого из нас. Начиная новое плавание, мы просим об уважении к пространству нашей частной жизни. Мелинда Гейтс и Билл Гейтс".





Они поженились 1 января 1994 года. Билл впервые встретил Мелинду Энн Френч в 1987 году, на пресс-брифинге компании "Майкрософт" (Майкрософт) в Нью-Йорке. К тому времени Мелинда уже давно работала в "Майкрософт".

За годы семейной жизни они воспитали троих детей. Деннифер Катарин родилась в 1996 году, Рори Джон родился в 1999-м и Фиби Адель – в 2002 году.

Компания "Макрософт" – разработчик наиболее широко распространённой в мире программной платформы – семейства операционных систем Windows.

Билл Гейтс - четвёртый по богатству человек в мире. Журнал "Форбс" оценивает его состояния в $124 миллиарда.


Источник: Радио Свобода
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