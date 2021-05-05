Женщина из Мали родила девятерняшек. До родов врачи думали, что детей будет семь

В вторник, 4 мая, женщина родила девятерых младенцев. Оказалось, детей в животе у мамы было на двоих больше: изначально врачи предполагали, что женщина беременна семью младенцами.



Беременность Сесси привлекла внимание властей, и когда оказалось, что ей необходима дополнительная помощь, временный лидер страны Бах Ндау направил женщину для родов в Марокко. 25-летняя Халима Сесси две недели наблюдалась в больнице в городе Бамако, а в конце марта, по личному распоряжению президента, была переведена больницу в Марокко.



Ее сопровождал малийский врач.Истории уже известны случаи, когда у одной женщины в результате одной беременности рождались 9 детей. В 1999 году у 29-летней женщины в Малайзии родились девятерняшки, однако младенцы смогли прожить всего несколько часов: роды начались на 21 неделе беременности.





Такая же трагичная судьба постигла девятерых близнецов в 1971 году, родившихся у австралийки. Два ребенка родились мертвыми, остальные скончались в младенчестве.



Мировое сообщество с волнением следит за судьбой Сесси и ее девятерняшек: как сообщает The Guardian, министр здравоохранения Марокко сообщил что ничего не знает о многоплодных родах жительницы Мали в стране. Это вызывает сильное беспокойство на родине женщины и в других странах.



Тем не менее, история знает и благополучные исходы «супермногоплодных» беременностей: в 2009 году американка Надя Сулейман родила 8 здоровых младенцев, которых благополучно растит, называя себя «октомамой».



В 2016 году 26-летняя врачей австралийского города Перт удивила беременная женщина: она родила пятерых детей за две минуты. Ожидалось, что роды будут сложными, медики переживали за жизнь молодой мамы, но появление малышей на свет произошло рекордно быстро.





Сама австралийка даже не предполагала , что родит пятерняшек. К моменту беременности она уже была многодетной матерью, воспитывала двух дочерей и сына и мечтала еще об одном мальчике. В больнице ей сказали, что будет двойня.



Многоплодные беременности в современном мире перестали быть редкостью в связи с развитием экстракорпорального оплодотворения и гормонального лечения бесплодия.



Одной из наиболее знаменитых пар двойняшек в России без сомнения являются дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Маленькие Гарри и Лиза в 2020 году пошли в частную школу, стоимость обучения в которой звездным родителям обходится в сумму около 3 миллионов рублей в год.