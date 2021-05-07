Названа вероятная причина гибели краснокнижных тюленей в Каспийском море

Краснокнижные тюлени, вынесенные на берег в Каспийском море, могли погибнуть из-за рыболовных тралов, передает Tengrinews.kz.



"Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море", - говорится в официальном телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии России.



Больше 150 погибших особей каспийского тюленя, занесенного в Красную книгу, нашли в течение двух дней на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы.



"Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!", - приводит слова министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова телеграм-канал.



Записи, фотографии, gps-координаты каждого из молодых особей, обнаруженных на берегу Каспийского моря, отправлены в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.