За сутки 2840 человек заболели коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2840 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 мая 2021 года в Казахстане



Всего в стране подтверждено 337 652 случая, из них:

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в городе Алматы – 58511 (+689),

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в городе Нур-Султан – 47998 (+586),

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в ВКО – 25478 (+108),



в Карагандинской области – 25036 (+250),



в Алматинской области – 22587 (+229),

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в Атырауской области – 22400 (+79),

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в Павлодарской области – 21640 (+119),

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в ЗКО – 20105 (+145),



в Акмолинской области – 19236 (+137),

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в Костанайской области – 14892 (+24),

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в СКО – 14122 (+23),

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в городе Шымкенте – 10016 (+139),

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в Актюбинской области – 9760 (+87),



в Жамбылской области – 8289 (+75),



в Мангистауской области – 6016 (+60),



в Кызылординской области – 5953 (+58),



в Туркестанской области – 5613 (+32).