Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

НУР-СУЛТАН, 7 мая — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защитника Отечества и поблагодарил военнослужащих за безупречную службу, сообщает Акорда.



"В этот день мы традиционно чествуем ветеранов Вооруженных сил и всех военнослужащих, стоящих на страже суверенитета и национальных интересов страны. Казахстан признан во всем мире в качестве миролюбивого и ответственного государства, обладающего значительными экономическими и гуманитарными возможностями, а также серьезным военным потенциалом", - говорится в тексте поздравления.



Как отметил глава государства, основу высокой обороноспособности страны составляют крепкий воинский дух, патриотизм военнослужащих, отличная боевая подготовка солдат и офицеров всех родов войск.



"Благодаря усилиям первого президента, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева создана боеспособная армия, оснащенная современным вооружением и новейшей техникой. Наша задача – и впредь укреплять ее обороноспособность в новых геополитических реалиях. Армия – незыблемый оплот государственности, гарант Независимости нашей страны", - отметил Токаев.



Он также подчеркнул, государство уделяет особое внимание всесторонней поддержке истинных патриотов, посвятивших себя исполнению воинского долга и беззаветному служению родине.



Глава государства выразил благодарность военнослужащим Республики Казахстан "за безупречную службу во имя безопасности и благополучия нашего народа".



Накануне казахстанцев с Днем защитников Отечества поздравил Елбасы Нурсултан Назарбаев.



Первый президент страны подчеркнул, служба в казахстанской армии стала почетной и ответственной для сильных духом людей. Долг, честь и служение для казахстанцев – не пустой звук, военный человек стал образцом высокой ответственности и искреннего патриотизма.



История праздника



Седьмого мая 1992 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил страны. Спустя 20 лет, в 2012 году, президент подписал закон "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому 7 мая – День защитника Отечества – стал государственным праздником.