Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

НУР-СУЛТАН, 7 мая — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защитника Отечества и поблагодарил военнослужащих за безупречную службу, сообщает Акорда.
"В этот день мы традиционно чествуем ветеранов Вооруженных сил и всех военнослужащих, стоящих на страже суверенитета и национальных интересов страны. Казахстан признан во всем мире в качестве миролюбивого и ответственного государства, обладающего значительными экономическими и гуманитарными возможностями, а также серьезным военным потенциалом", - говорится в тексте поздравления.
Как отметил глава государства, основу высокой обороноспособности страны составляют крепкий воинский дух, патриотизм военнослужащих, отличная боевая подготовка солдат и офицеров всех родов войск.
"Благодаря усилиям первого президента, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева создана боеспособная армия, оснащенная современным вооружением и новейшей техникой. Наша задача – и впредь укреплять ее обороноспособность в новых геополитических реалиях. Армия – незыблемый оплот государственности, гарант Независимости нашей страны", - отметил Токаев.
Он также подчеркнул, государство уделяет особое внимание всесторонней поддержке истинных патриотов, посвятивших себя исполнению воинского долга и беззаветному служению родине.
Глава государства выразил благодарность военнослужащим Республики Казахстан "за безупречную службу во имя безопасности и благополучия нашего народа".
Накануне казахстанцев с Днем защитников Отечества поздравил Елбасы Нурсултан Назарбаев.
Первый президент страны подчеркнул, служба в казахстанской армии стала почетной и ответственной для сильных духом людей. Долг, честь и служение для казахстанцев – не пустой звук, военный человек стал образцом высокой ответственности и искреннего патриотизма.
История праздника
Седьмого мая 1992 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил страны. Спустя 20 лет, в 2012 году, президент подписал закон "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому 7 мая – День защитника Отечества – стал государственным праздником.
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