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Школьник из Нур-Султана получил письмо от королевы Елизаветы II

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Школьник из Нур-Султана получил письмо от королевы Елизаветы II
Фото Расула Жумабекова
Школьник из Нур-Султана Расул Жумабеков получил письмо от королевы Елизаветы II. Заветный конверт стал ответом на письмо, которое 16-летний подросток отправил в конце 2020 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Идея написать королеве зародилась у Расула после увлечения историей о королевской семье.

"На просторах интернета мне попалось видео, где автору ролика пришло письмо от королевы Елизаветы II. После этого тоже решил написать свое письмо, в котором рассказал о себе, о том, что я школьник из Казахстана. Что занимаюсь балетом в Казахской национальной академии хореографии, а также играю в футбол и увлекаюсь игрой на фортепьяно. В письме я поинтересовался здоровьем королевы и пожелал ей всего самого наилучшего", - поделился корреспонденту Расул Жумабеков.

Письмо королеве Елизавете II молодой человек отправил в октябре 2020 года, и, как признается, не ожидал получить ответ. Отследить письмо после отправки не удалось, Расул был уверен, что конверт затерялся.

Школьник из Нур-Султана получил письмо от королевы Елизаветы II


Школьник из Нур-Султана получил письмо от королевы Елизаветы II


"Мне пришел ответ 6-го января. В ответном письме, подписанном фрейлиной королевы, от ее имени было написано, что королева очень благодарна за мое письмо. Все дела у нее хорошо и она меня благодарит. Пожелала мне и моим родным всего хорошего в это непростое время", - поделился Расул.



"Сейчас я думаю о том, чтобы написать Папе Римскому и Президенту США. Но пока думаю над текстом!", - поделился молодой человек.

Как написать письмо королеве Елизавете II?

"Я нашел в интернете в ВКонтакте паблик, где указаны адреса известных людей. Мне дали адрес Букингемского дворца. На почте кассир сама заполнила все данные и отправила мое письмо!", - рассказал Расул.


Источник: Tengrinews.kz
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