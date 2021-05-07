Школьник из Нур-Султана получил письмо от королевы Елизаветы II

Школьник из Нур-Султана Расул Жумабеков получил письмо от королевы Елизаветы II. Заветный конверт стал ответом на письмо, которое 16-летний подросток отправил в конце 2020 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.Идея написать королеве зародилась у Расула после увлечения историей о королевской семье."На просторах интернета мне попалось видео, где автору ролика пришло письмо от королевы Елизаветы II. После этого тоже решил написать свое письмо, в котором рассказал о себе, о том, что я школьник из Казахстана. Что занимаюсь балетом в Казахской национальной академии хореографии, а также играю в футбол и увлекаюсь игрой на фортепьяно. В письме я поинтересовался здоровьем королевы и пожелал ей всего самого наилучшего", - поделился корреспонденту Расул Жумабеков.Письмо королеве Елизавете II молодой человек отправил в октябре 2020 года, и, как признается, не ожидал получить ответ. Отследить письмо после отправки не удалось, Расул был уверен, что конверт затерялся."Мне пришел ответ 6-го января. В ответном письме, подписанном фрейлиной королевы, от ее имени было написано, что королева очень благодарна за мое письмо. Все дела у нее хорошо и она меня благодарит. Пожелала мне и моим родным всего хорошего в это непростое время", - поделился Расул."Сейчас я думаю о том, чтобы написать Папе Римскому и Президенту США. Но пока думаю над текстом!", - поделился молодой человек.Как написать письмо королеве Елизавете II?"Я нашел в интернете в ВКонтакте паблик, где указаны адреса известных людей. Мне дали адрес Букингемского дворца. На почте кассир сама заполнила все данные и отправила мое письмо!", - рассказал Расул.