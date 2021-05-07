Эксперт назвала способ защититься от слежки в WhatsApp

Читать чужие переписки в WhatsApp можно, если отсканировать QR-код на телефоне. Проверить, кто кроме вас имеет доступ к мессенджеру можно через меню приложения. Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева посоветовала для защиты личных данных подключить двухфакторную авторизацию, передает агентство «Прайм».
Для того, чтобы проверить, кто кроме вас имеет доступ к вашим перепискам, необходимо выбрать меню в приложении WhatsApp, оттуда зайти в WhatsApp Web, который покажет, какие устройства подключены к вашему аккаунту. Закрыть им доступ к мессенджеру можно, если нажать на «Выйти со всех устройств».
«Авторизация останется только на том мобильном устройстве, которое вы в данный момент держите в руках. Выход из устройств нужно будет подтвердить еще раз», — добавляет эксперт.
Если в WhatsApp Web не будет списка устройств, а лишь сканер QR-кода, то за вашими переписками никто не следит.
Анастасия для защити личных данных посоветовала подключить двухфакторную авторизацию.
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