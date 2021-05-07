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Гуляющего в степи одинокого фламинго сняли на видео

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Гуляющего в степи одинокого фламинго сняли на видео
Скриншот с видео
Гуляющий по Торгайским степям розовый фламинго удивил жителей близлежащего поселка. Видеокадры, на которых запечатлен необычный гость, появились в Сети, передает Tengrinews.kz.

Видеоролик был опубликован на странице lvov_osh в Instagram.

"Вчера жители нашего села смогли увидеть настоящее чудо: розового фламинго. Как и откуда он оказался на полях не известно", - гласит подпись к видео.

Специалисты Наурзумского заповедника рассказали корреспонденту "Костанайские новости", что фламинго не самое редкое явление в регионе. Эти птицы пролетают по территории области и останавливаются на озерах Наурзумского заповедника, где отдыхают на 2-3 дня.

Потом они летят в Коргалжынский заповедник, расположенный на территории Акмолинской области. Именно на границе областей в районе села Львовское Жаркаинского района и было снято это видео.

Напомним, в марте замерзшего розового фламинго спас житель Мангистау.

Ранее житель Актау снял на видео больше тысячи розовых фламинго, которые прилетели на озеро Караколь.



Источник: Tengrinews.kz
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