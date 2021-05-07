Гуляющего в степи одинокого фламинго сняли на видео

Гуляющий по Торгайским степям розовый фламинго удивил жителей близлежащего поселка. Видеокадры, на которых запечатлен необычный гость, появились в Сети, передает Tengrinews.kz.Видеоролик был опубликован на странице lvov_osh в Instagram."Вчера жители нашего села смогли увидеть настоящее чудо: розового фламинго. Как и откуда он оказался на полях не известно", - гласит подпись к видео.Специалисты Наурзумского заповедника рассказали корреспонденту "Костанайские новости", что фламинго не самое редкое явление в регионе. Эти птицы пролетают по территории области и останавливаются на озерах Наурзумского заповедника, где отдыхают на 2-3 дня.Потом они летят в Коргалжынский заповедник, расположенный на территории Акмолинской области. Именно на границе областей в районе села Львовское Жаркаинского района и было снято это видео.Напомним, в марте замерзшего розового фламинго спас житель Мангистау.Ранее житель Актау снял на видео больше тысячи розовых фламинго, которые прилетели на озеро Караколь.