«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Мая
+15...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.99 KZT
  • €1 = 514.35 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мужчина провалился в яму на тротуаре в центре Павлодара

Просмотров:92 Опубликовано: Сегодня, 18:37
Мужчина провалился в яму на тротуаре в центре Павлодара
Кадр видео
Житель Павлодара провалился под тротуарную плитку и едва не покалечился. Плитка обрушилась под ногами мужчины, когда он шел на работу по одной из центральных улиц города. Павлодарец запечатлел место провала на видео и рассказал о случившемся в Instagram, передает Tengrinews.kz.

На кадрах видео видно, что на месте обрушения под плиткой на полуметровой глубине напрочь нет грунта.
"Шел на работу по проспекту и провалился. Два телефона в кармане, один пополам сломался", - сообщил мужчина.

Видео вызвало массу гневных комментариев пользователей.
"Ходить страшно, так как все коммуникации под городом в основном с советского времени, все гниет, все проваливается", "хорошо, что в кипяток не свалился, вот уж действительно земля уходит из-под ног", "весь город в ямах", "угробили дороги", - сетуют комментаторы, отмечая, что последствия могли быть печальными, окажись на месте прохожего ребенок или мама с коляской.

В акимате Павлодара сообщили, что тротуар обрушился из-за подмыва грунта. "При проведении гидравлических испытаний 6 мая 2021 года выявлено повреждение на сетях теплопровода диаметром 219 миллиметров. Водой подмыло грунт под тротуаром по проспекту Назарбаева и образовался провал", - проинформировали в пресс-службе акима Павлодара.

Чтобы обезопасить горожан, на месте обрушения поставили ограждение.

"Коммунальные службы проведут разбор тротуара на данном участке для того, чтобы установить, насколько размыло грунт. Далее проведут засыпку и восстановление тротуара. После установления места порыва аварийные бригады теплосетей начнут работы по устранению повреждения на сетях", - отметили в пресс-службе акима Павлодара.

Отметим, за последние дни из-за гидравлических испытаний в городе произошло несколько порывов. По улице Нуркина из-за повреждения на теплосетях горячей водой залило свежий асфальт на одном из дорожных участков.

Напомним, 3 мая фонтан горячей воды высотой несколько метров забил из-под земли рядом с крупным торгово-развлекательным центром Павлодара. В результате водой оказались залиты проезжая часть и зеленые насаждения.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика