Мужчина провалился в яму на тротуаре в центре Павлодара

Житель Павлодара провалился под тротуарную плитку и едва не покалечился. Плитка обрушилась под ногами мужчины, когда он шел на работу по одной из центральных улиц города. Павлодарец запечатлел место провала на видео и рассказал о случившемся в Instagram, передает Tengrinews.kz.На кадрах видео видно, что на месте обрушения под плиткой на полуметровой глубине напрочь нет грунта."Шел на работу по проспекту и провалился. Два телефона в кармане, один пополам сломался", - сообщил мужчина.Видео вызвало массу гневных комментариев пользователей."Ходить страшно, так как все коммуникации под городом в основном с советского времени, все гниет, все проваливается", "хорошо, что в кипяток не свалился, вот уж действительно земля уходит из-под ног", "весь город в ямах", "угробили дороги", - сетуют комментаторы, отмечая, что последствия могли быть печальными, окажись на месте прохожего ребенок или мама с коляской.В акимате Павлодара сообщили, что тротуар обрушился из-за подмыва грунта. "При проведении гидравлических испытаний 6 мая 2021 года выявлено повреждение на сетях теплопровода диаметром 219 миллиметров. Водой подмыло грунт под тротуаром по проспекту Назарбаева и образовался провал", - проинформировали в пресс-службе акима Павлодара.Чтобы обезопасить горожан, на месте обрушения поставили ограждение."Коммунальные службы проведут разбор тротуара на данном участке для того, чтобы установить, насколько размыло грунт. Далее проведут засыпку и восстановление тротуара. После установления места порыва аварийные бригады теплосетей начнут работы по устранению повреждения на сетях", - отметили в пресс-службе акима Павлодара.Отметим, за последние дни из-за гидравлических испытаний в городе произошло несколько порывов. По улице Нуркина из-за повреждения на теплосетях горячей водой залило свежий асфальт на одном из дорожных участков.Напомним, 3 мая фонтан горячей воды высотой несколько метров забил из-под земли рядом с крупным торгово-развлекательным центром Павлодара. В результате водой оказались залиты проезжая часть и зеленые насаждения.