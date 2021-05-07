Смогут ли казахстанцы провести Кадыр тун в мечетях - ответ ДУМК

НУР-СУЛТАН, 7 мая — Sputnik. Казахстанцы не смогут встретить Ночь Ляйлятуль-Кадр, или Ночь предопределения (Кадыр тун) с 8 на 9 мая в мечетях страны.



В обращении Духовного управления мусульман Казахстана сообщается, угроза заражения коронавируса еще не миновала, а значит любые массовые сборы могут навредить прихожанам.



"Учитывая эпидситуацию в стране, для предотвращения распространения опасной болезни религиозные обряды в мечети на Ляйлятуль-Кадр будут проводиться в режиме онлайн. Всем прихожанам рекомендуем оставаться в Кадыр тун дома", – сообщили в ДУМК.



В духовном управлении подчеркнули, здоровье и жизнь людей - самое важное и дорогое, поэтому необходимо соблюдать все защитные санитарные меры.



ДУМК организует специальную онлайн-программу на Ляйлятуль-Кадр. Трансляция будет проходить в эфире республиканских телеканалов, а также в соцсетях управления.



Рамазан-2021: что нужно знать



В этом году священный месяц Рамазан (Рамадан) продлится до 13 мая. Священная ночь Кадыр тун или Ночь предопределения наступит с 8 на 9 мая.



Мусульмане верят, что в Ночь предопределения и могущества к пророку Мухаммеду спустился ангел Джебраил, который передал ему Коран в одну из десяти последних ночей месяца Рамазан (Рамадан).



Награда за совершенный в Кадыр тун намаз подобна тому, как если бы молитва читалась на протяжении 83 лет, считают верующие.



Мусульмане эту ночь до рассвета должны проводить в молитвах, чтении священного Корана.



Перед наступлением Кадыр тун верующие совершают полное омовение – гусль. Мусульмане просят прощения за совершенные грехи и делают тауба (покаяние).



В эту ночь не рекомендуется спать, нельзя сквернословить, проводить время в развлекательных местах, бурно веселиться.