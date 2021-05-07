Изнасиловал, затем продал – казахстанка о смерти сестры в Грузии

Новость о смерти 26-летней казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии появилась пару дней назад и сразу стала резонансной. Шокирующие подробности случившегося рассказала ее двоюродная сестра, передает zakon.kz.



В интервью ЭК девушка сообщила, что до отъезда Асель жила вместе с ней в Нур-Султане. Поехать в Грузию ей предложили дальние родственники.



В Казахстане Асель работала в фитнес-клубе администратором. В Грузии ей предложили работать в фирме, перепродающей иномарки в страны СНГ.



- Асель нужно было вести документацию, фиксировать царапины и прочие дефекты, заносить их в компьютер. Ей обещали работу с 10.00 до 17.00 и зарплату 500 долларов. Моя сестренка мечтала уехать за границу и поэтому с радостью согласилась, - рассказала Айна Айтпаева.



Айна рассказала, что Асель прошла собеседование по видеозвонку и ей сказали собираться. Однако срок действия паспорта казахстанки истекал в августе, и ее отъезд в Грузию мог затянуться. Узнав об этом, работодатель — муж другой двоюродной сестры — попросил ускориться и даже отправил деньги, чтобы она срочно поменяла паспорт, прошла ПЦР-тестирование и купила билеты.



Айна вспоминает, что ее тогда насторожила такая спешка.



- Она собралась всего за пару дней и улетела 27 апреля. Остановилась в городе Рустави у родственника, который принимал ее на работу. Помимо него в квартире жил его партнер по бизнесу, тоже из Казахстана, и грузин по имени Бесо. Несколько дней спустя Асель позвонила мне и показала свою квартиру, которую ей сняли в Тбилиси. Я еще удивилась: от ее работы в Рустави это довольно далеко. Она ответила, что ей дали машину с водителем, - сообщила Айна Айтпаева.



Но ничего беды не предвещало, уверяет Айна. Асель периодически выходила на связь с друзьями и родственниками, при этом не просила о помощи, а о своем окружении в чужой стране отзывалась хорошо. Однако ночью 5 мая девушка отправила своей лучшей подруге в Telegram аудиозапись своего разговора с Бесо, содержавшего шокирующие подробности.



Из их разговора следует, что муж родственницы ее изнасиловал, а потом продал этому грузину, — рассказывает Айна. — В течение часа, что длится запись, он ее унижал и оскорблял, грозился покалечить и убить.



Своей подруге казахстанка также написала, что боится Бесо и что он ее ударил. А наутро стало известно о смерти девушки. По предварительной версии, она выпала из окна.



- Мы не знаем, выбросили ли ее или она сама оттуда спрыгнула, не выдержав издевательств. Как нам стало известно, человека, угрожавшего ей, задержала грузинская полиция по подозрению в доведении до самоубийства, - сказала Айна Айтпаева



Семья Айтпаевых объявила сбор денег, чтобы отправиться в Грузию и привезти тело дочери. Убитые горем родственники надеются успеть туда до того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Родственники боятся, что им выдадут тело в цинковом гробу и скажут, что она умерла от COVID-19.