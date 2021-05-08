Появились новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.
Всего в стране подтверждено 340 239 случаев, из них: ⠀
в городе Алматы – 59157 (+646), в городе Нур-Султан – 48475 (+477), в ВКО – 25572 (+94), в Карагандинской области – 25282 (+246), в Алматинской области – 22773 (+186), в Атырауской области – 22482 (+82), в Павлодарской области – 21767 (+127), в ЗКО – 20247 (+142), в Акмолинской области – 19371 (+135), в Костанайской области – 14916 (+24), в СКО – 14154 (+32), в городе Шымкенте – 10131 (+115), в Актюбинской области – 9849 (+89), в Жамбылской области – 8354 (+65), в Мангистауской области – 6073 (+57), в Кызылординской области – 5986 (+33), в Туркестанской области – 5650 (+37).
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