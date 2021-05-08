Появились новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.



Всего в стране подтверждено 340 239 случаев, из них:

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в городе Алматы – 59157 (+646),

в городе Нур-Султан – 48475 (+477),

в ВКО – 25572 (+94),

в Карагандинской области – 25282 (+246),

в Алматинской области – 22773 (+186),

в Атырауской области – 22482 (+82),

в Павлодарской области – 21767 (+127),

в ЗКО – 20247 (+142),

в Акмолинской области – 19371 (+135),

в Костанайской области – 14916 (+24),

в СКО – 14154 (+32),

в городе Шымкенте – 10131 (+115),

в Актюбинской области – 9849 (+89),

в Жамбылской области – 8354 (+65),

в Мангистауской области – 6073 (+57),

в Кызылординской области – 5986 (+33),

в Туркестанской области – 5650 (+37).