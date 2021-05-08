В WhatsApp сделали заявление после скандала с удалением аккаунтов

Команда популярного мессенджера WhatsApp, в последние месяцы оказавшегося втянутым в грандиозный скандал относительно новой политики конфиденциальности, взяла свои слова и угрозы назад, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ixbt.com.
Ранее пользователи получали предупреждения, что если они хотят продолжить пользоваться WhatsApp до 15 мая, им придется принять новые правила. Затем команда WhatsApp смягчила свою позицию пояснив, что удалять учетные записи не согласившихся пользователей не будут, однако функциональность аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений.
Сегодня команда WhatsApp еще раз объявила, что удалять аккаунты пользователей не планируется. Кроме того, больше не планируется и временно деактивировать аккаунты. Вместо этого пользователям, которые пока не согласились на новые правила, будут продолжать напоминать о необходимости согласиться на них.
"Хотя большинство пользователей, получивших сообщение о новых условиях использования, приняли их, мы осознаем, что у некоторых еще не было возможности сделать это. 15 мая ни одна учетная запись не будет удалена из-за этого обновления, и ни одна из них не потеряет функциональность WhatsApp. Мы будем напоминать людям в течение следующих нескольких недель", - сообщила команда WhatsApp.
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