"Борис, ты не прав": экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв скончался в возрасте 100 лет

Он считал, что не было объективных причин для развала СССР и негативно относился к реформам 90-х годов.



Экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв скончался на 101-м году жизни в Москве 7 мая, сообщают "Известия".



Политик запомнился людям не только своими деяниями, но и яркими цитатами, характеризующими наиболее важные события в истории страны, в частности, фразой "Борис, ты не прав", сказанной в адрес первого президента России Бориса Ельцина.



Егор Лигачёв родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубкино Томской губернии в крестьянской семье.



В 1943 году он закончил Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, в 1944-м стал членом ВКП (б). До 1949 года занимал различные посты в комсомоле Новосибирска. Позже был снят с должности первого секретаря Новосибирского обкома по обвинению в троцкизме и попытке "оторвать молодежь от партии".



Однако уже спустя десять лет он занял пост первого секретаря Советского райкома КПСС Новосибирска и стал уверенно поднимался по карьерной лестнице. В 1983 году Лигачёв сменил Капитонова на посту секретаря ЦК КПСС. В этой должности он работал до 2 июля 1990 года.



Егор Лигачёв способствовал продвижению Михаила Горбачёва на выборах генсека ЦК КПСС в 1985 году, однако потом жалел о своей инициативе, назвав Горбачёва в 1992 году "самой большой кадровой ошибкой".



"Михаил Сергеевич – такой президент, который хочет войти в историю чистым, чтобы никто не посмел обвинить его в диктате. Он и сейчас ставит себе в заслугу то, что не воспользовался представленными ему особыми полномочиями как президент страны. Возможно, особая забота о своем „историческом облике“ и впрямь порой удерживала Горбачёва от решительных, необходимых, но непопулярных мер. Это, как известно, оборачивалось большими бедами", – писал он в своих мемуарах "Предостережение", изданных в 1999 году.



Неодобрительно Лигачёв отзывался и о Борисе Ельцине, которому также помог в свое время перевестись в Москву из Свердловского обкома.



"Нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы признаны в партии несостоятельными и ошибочными. Есть в его выступлении разумные предложения. Но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов", – заявлял Лигачёв на XIX партийной конференции 1 июля 1988 года.



После распада СССР Лигачёв примкнул к Зюганову и стал членом ЦК Коммунистической партии РФ и пробыл в ее составе с 1993 по 2013 год.



По его мнению, развал советской федерации и перестройка стали результатом "извращенного процесса самоочищения общества, начатого в недрах КПСС".



"Моя точка зрения: каких-то объективных причин не было для развала СССР. Были субъективные причины, был факт предательства определённой группы руководящих работников и перехода их с позиций коммунистической, социалистической на национал-сепаратистскую и антисоветскую позицию", – рассказывал он в интервью на радиостанции "Эхо Москвы" в марте 2007 года.



К реформам 1990-х годов он относился крайне негативно, считая, что страна за несколько лет пришла в упадок.



Больше полувека Лигачёв был женат на Зинаиде Зиновьевой — дочке репрессированного начальника штаба Сибирского военного округа комдива Ивана Зиновьева. Их сын Александр Лигачёв стал известным ученым, доктором физико-математических наук.