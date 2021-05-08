Памятник легендарному военному летчику установили в столице

В Нур-Султане в канун празднования 76-й годовщины Дня Победы открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Талгату Бегельдинову, передает zakon.kz.
По информации Минобороны, в торжественном мероприятии приняли участие дочери Талгата Бегельдинова Галина и Райхан, аким столицы Алтай Кульгинов, депутат Мажилиса Парламента Бакытбек Смагул, ветераны Вооруженных Сил, представители общественности, детско-юношеского движения "Жас сарбаз" и военнослужащие.
- Вся жизнь Талгата Якубековича Бегельдинова – пример высокой доблести и отваги, профессионализма и преданности Родине. За годы войны он совершил 305 вылетов на штурмовике Ил-2. Это 500 часов полета. Он успешно выполнял самые ответственные задания. За героические подвиги награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I и II степеней, был дважды удостоен звания Героя Советского Союза, - рассказалминистр обороны Нурлан Ермекбаев.
По его словам, открытие в столице памятника прославленному летчику свидетельствует о неразрывной связи поколений, бережно хранящих память о тех, кто отважно сражался на фронтах, ковал победу в тылу.
Подвиги Талгата Бегельдинова, прошедшего через пекло войны, рисковавшего жизнью ради победы, навечно вписаны в историю Казахстана и Великой Отечественной войны.
В послевоенные годы он работал в военной и гражданской авиации, занимался общественной деятельностью. В годы независимости Казахстана Талгат Бегельдинов вел активную работу по становлению и развитию Вооруженных Сил, военно-патриотическому воспитанию молодежи
Сегодня его имя с гордостью носят Военный институт Сил воздушной обороны и Карагандинская республиканская школа «Жас улан». На территории этих учебных заведений установлены памятники легендарному герою, а курсанты и уланы изучают его биографию и боевой путь.
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