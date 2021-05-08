Ученые создали аппарат, стирающий память

Ученые представили разработку, которая может удалять из человеческой памяти плохие воспоминания. Они изобрели аппарат, интегрированный с функциями искусственного интеллекта, он умеет обманывать память, пишет Nation-news.ru.



Первый в мире сканер памяти создали японские ученые. Авторы ноу-хау – специалисты из компании ATR Computational Neuroscience Labs, которая базируется в городе Киото. Свое устройство нейробиологи назвали DecNef.



Технологию разработали для лечения посттравматических расстройств (удаление несчастливых моментов — прим. ред.). Она построена на воздействии электромагнитных импульсов — такие же применяются в аппарате МРТ. Сканер DecNef анализирует изменения в головном мозге, после чего имеющиеся данные отправляет искусственному интеллекту.



ИИ определяет участки мозга в момент воспоминаний, которые активизируются. Далее система запускает серию процессов, которую назвали «вырезать и заменить».



«Активность на одном участке мозга заменяется другой посредством различных импульсов. В конце мозг человека «обманут», и ему кажется, что определенные события в его жизни не происходили», — говорится в сообщении об изобретении из Японии.



Человечество, уверены ученые, пока не готово к такому изменению сознания. В первую очередь это связано с вопросами этики, подчеркнули нейробиологи.