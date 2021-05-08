«А мы все ездим в старых страшных вагонах»: Казахстанцы обсуждают обновленный ж/д состав в Узбекистане

В Сети появились фото вагонов железнодорожного состава, который курсирует по направлению Ташкент — Бухара. Казахстанцы в комментариях отметили, что такая красота – результат отсутствия коррупции, передает ИА «NewTimes.kz».На опубликованных снимках видно, что убранство узбекских вагонов выполнено в восточном стиле с некоторым шиком.«Просто у них начальство ж.-д. дорог не становится олигархами, как у нас, за счет своей должности!», «Наши если так сделают, то цены будут ого-го. Они заложат в ценообразование свою «прибыль», и опять простой народ не сможет воспользоваться», «Супер, а мы все ездим в старых страшных вагонах», «Надо было для сравнения наши показать. Особенно туалеты и Мамину отравить», — прокомментировали пост казахстанцы.Автор текста добавляет, что в плане туристского сервиса жители Узбекистана и Турции впереди планеты всей по оперативности принятия решений в пользу гостей. Также сообщается, что стоимость купе примерно 7 тыс, а люкса — 10 тыс тенге.