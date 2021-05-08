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«А мы все ездим в старых страшных вагонах»: Казахстанцы обсуждают обновленный ж/д состав в Узбекистане

Просмотров:2815 Опубликовано: Сегодня, 16:12
«А мы все ездим в старых страшных вагонах»: Казахстанцы обсуждают обновленный ж/д состав в Узбекистане
Коллаж ИА «NewTimes.kz»
В Сети появились фото вагонов железнодорожного состава, который курсирует по направлению Ташкент — Бухара. Казахстанцы в комментариях отметили, что такая красота – результат отсутствия коррупции, передает ИА «NewTimes.kz».

На опубликованных снимках видно, что убранство узбекских вагонов выполнено в восточном стиле с некоторым шиком.

«Просто у них начальство ж.-д. дорог не становится олигархами, как у нас, за счет своей должности!», «Наши если так сделают, то цены будут ого-го. Они заложат в ценообразование свою «прибыль», и опять простой народ не сможет воспользоваться», «Супер, а мы все ездим в старых страшных вагонах», «Надо было для сравнения наши показать. Особенно туалеты и Мамину отравить», — прокомментировали пост казахстанцы.

«А мы все ездим в старых страшных вагонах»: Казахстанцы обсуждают обновленный ж/д состав в Узбекистане


Автор текста добавляет, что в плане туристского сервиса жители Узбекистана и Турции впереди планеты всей по оперативности принятия решений в пользу гостей. Также сообщается, что стоимость купе примерно 7 тыс, а люкса — 10 тыс тенге.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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касым (Посетители) Сегодня, 17:46
Узбекистан давно уже впереди нас по экономическим показателям далеко ушли надо это признать
 
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  • lenin
 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 16:18
С- стабильность...
 
 

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