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Казахстан включили в лидеры по смертности от КВИ и уличили в занижении статистики смертей

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Казахстан включили в лидеры по смертности от КВИ и уличили в занижении статистики смертей
Фото из открытых источников
Астана. 8 мая. КазТАГ – Казахстан включили в лидеры по смертности от коронавирусной инфекции (КВИ) и уличили в занижении статистики смертей, передает корреспондент агентства.

«20 стран с самым высоким уровнем смертности от COVID-19 (смертей на 100 тыс. человек), с марта 2020 года по май 2021 года. (…) Казахстан: общий уровень смертности от COVID-19 – 444,2, заявленный (властями – КазТАГ) уровень смертности от COVID-19 – 30,6», - говорится в таблице к исследованию американского Института измерения показателей и оценки здоровья (IHME).

По информации института, Казахстан расположился на девятом месте мирового антирейтинга, который возглавляет Азербайджан. Также в топ-10 стран по смертности вошли Босния и Герцеговина, Болгария, Албания, Мексика, Северная Македония, Беларусь, Румыния и Перу. Во второй половине названной 20-ки антилидеров оказались Словакия, Россия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Молдова, Черногория, Украина и Латвия.

Кроме того, Казахстан уличили в значительном занижении статистики.

«20 стран с наибольшим числом смертей от COVID-19, с марта 2020 года по май 2021 года. (…) Казахстан: всего смертей от COVID-19 – 81 696, зарегистрированные (официально – КазТАГ) случаи смерти от COVID-19 – 5620», - сказано в другой таблице IHME.

Таким образом, названное исследователями число смертей от КВИ в Казахстане оказалось в 14,5 раза выше, чем официально заявленное властями страны.

Отметим, что министерство здравоохранения в официальных рассылках для казахстанской аудитории продолжает разделять статистику по умершим от коронавируса и умершим от пневмонии с признаками COVID-19. Так, согласно разосланному в субботу отчету за 7 мая, от КВИ в Казахстане «официально» умерли 3889 человек, а от «ковидной» пневмонии – 829.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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302847066 (Посетители) Сегодня, 18:26
Никаких расследований, не говоря уже о вскрытиях,подтверждающих причину смерти от ковида, всё пустословие, и нагнетание страхов для населения.
 
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Нурекен (Посетители) Сегодня, 18:26
Как и ожидалос, они даже пневмонию не хотели принимать за ковида.
 
 

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