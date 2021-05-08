Казахстан включили в лидеры по смертности от КВИ и уличили в занижении статистики смертей

Астана. 8 мая. КазТАГ – Казахстан включили в лидеры по смертности от коронавирусной инфекции (КВИ) и уличили в занижении статистики смертей, передает корреспондент агентства.
«20 стран с самым высоким уровнем смертности от COVID-19 (смертей на 100 тыс. человек), с марта 2020 года по май 2021 года. (…) Казахстан: общий уровень смертности от COVID-19 – 444,2, заявленный (властями – КазТАГ) уровень смертности от COVID-19 – 30,6», - говорится в таблице к исследованию американского Института измерения показателей и оценки здоровья (IHME).
По информации института, Казахстан расположился на девятом месте мирового антирейтинга, который возглавляет Азербайджан. Также в топ-10 стран по смертности вошли Босния и Герцеговина, Болгария, Албания, Мексика, Северная Македония, Беларусь, Румыния и Перу. Во второй половине названной 20-ки антилидеров оказались Словакия, Россия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Молдова, Черногория, Украина и Латвия.
Кроме того, Казахстан уличили в значительном занижении статистики.
«20 стран с наибольшим числом смертей от COVID-19, с марта 2020 года по май 2021 года. (…) Казахстан: всего смертей от COVID-19 – 81 696, зарегистрированные (официально – КазТАГ) случаи смерти от COVID-19 – 5620», - сказано в другой таблице IHME.
Таким образом, названное исследователями число смертей от КВИ в Казахстане оказалось в 14,5 раза выше, чем официально заявленное властями страны.
Отметим, что министерство здравоохранения в официальных рассылках для казахстанской аудитории продолжает разделять статистику по умершим от коронавируса и умершим от пневмонии с признаками COVID-19. Так, согласно разосланному в субботу отчету за 7 мая, от КВИ в Казахстане «официально» умерли 3889 человек, а от «ковидной» пневмонии – 829.
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