В Индии врач показал огромный кровяной сгусток, извлеченный у COVID-пациента

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Хирург одной из клиник в Дели Амбариш Сатвик опубликовал в своем Twitter фотографию огромного тромба, извлеченного у пациента с COVID-19, сообщает Tengrinews.kz.По словам врача, именно так выглядят кровяные сгустки, образующиеся у коронавирусных больных."Частота сердечных приступов, инсультов или потери конечностей в результате появления тромбов варьируется от 2 до 5 процентов", - написал он.При этом хирург отметил, что пациенту, у которого удалили такой длинный тромб, удалось спасти конечность.В интервью NDTV Сатвик напомнил, что COVID-19 часто вызывает тромбоз, а из-за закупорки сосудов полностью нарушается кровообращение в целом или кровоснабжение какого-либо органа."Частота образования тромбов в кровеносных сосудах очень высока. Если сгусток образуется в коронарной артерии, которая снабжает кровью сердце, это может привести к сердечному приступу. Точно так же, если сгусток присутствует в кровеносных сосудах, которые снабжают головной мозг, у пациента может случиться инсульт. В некоторых случаях поражение периферических кровеносных сосудов может привести к потере конечности. Частота этого артериального тромбоза составляет 2-5 процентов. Частота венозного тромбоза довольно высока и составляет около 14-25 процентов", - приводит слова сосудистого хирурга "Страна".Его коллега Нареш Трехан описал механизм образования сгустков. В период репликации вируса (первые 5-7 дней болезни) он размножается в организме. Когда вирусная нагрузка достигает определенного уровня, организм реагирует на нее - появляется ответ иммунной системы. Когда иммунная система активируется, выделяются небольшие пептидные информационные молекулы - цитокины.У некоторых людей есть очень сильный цитокиновый ответ, который врачи называют цитокиновым штормом. Цитокины могут вызывать воспаление нормальных клеток во время иммунной реакции, например клетки стенок артерий. В результате в мелких артериях - там, где кровоток медленнее, - образуется сгусток.