Взрыв в Кабуле. Число жертв достигло 37 человек

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В результате взрывов у школы на западе Кабула погибли 37 человек, 56 получили ранения, сообщил телеканал 1TV News со ссылкой на источник в МВД Афганистана.



В свою очередь, собеседники канала Tolo News рассказали, что около здания сначала взорвался заминированный автомобиль, затем последовали две ракетные атаки. По словам одного из учителей, нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки.



Представительство Евросоюза в Афганистане назвало нападение "подлым террористическим актом".



Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в нападении на школу радикалов из "Талибана". По его словам, таким образом там продемонстрировали незаинтересованность в мирном урегулировании.



В самом движении, по сообщению телеканала, отвергли причастность к атакам и осудили их.



Это уже не первое крупное нападение после того, как США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Так, 30 апреля не менее 30 человек погибли при взрыве бомбы в провинции Логар на востоке страны.