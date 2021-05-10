Неожиданная польза: найдено антираковое свойство авокадо

Плоды авокадо обладают антираковыми свойствами благодаря входящему в состав фрукта авокатину В. К такому выводу пришли ученые из Гуэлфского университета в Канаде, пишет Explica.co.



Вещество авокатин В способно подавлять фермент VLCAD, который участвует в метаболизме лейкозных клеток. Уникальность в том, что авокатин абсолютно нетоксичен и безвреден при лечении онкологических заболеваний.



В ближайшее время специалисты планируют провести клинические исследования на людях, чтобы доказать эффективность нутриента при лейкозе. Авторы исследования также рассчитывают разработать препарат для борьбы с раком на основе полученных данных.



Риски и побочные последствия



Чрезмерно увлекаться авокадо все же не нужно, так как фрукт, имеет следующие побочные реакции:



Авокадо богат витамином К, который повышает свертываемость крови, поэтому фрукт уменьшает эффективность антикоагулянтов и противовоспалительных препаратов.

Ограничить количество авокадо стоит при сердечно-сосудистых заболеваниях, метаболическом синдроме.

Авокадо содержит много жиров, в основном полезных. Но тем не менее людям с повышенным количеством холестерина в крови рекомендуется снизить потребление этого продукта.

Не рекомендуется есть авокадо при кормлении грудью. Это может снизить выработку молока, а также может вызвать повреждение молочной железы. Если кормящая мама употребляет авокадо в больших количествах, у ребёнка будет расстройство желудка.

Людям, страдающим гиперчувствительностью, следует избегать употребления авокадо. Это может вызвать кожную реакцию или рвоту. Симптомы аллергии при употреблении авокадо – крапивница, зуд, покраснение кожи или экзема.

Одним из серьезных побочных эффектов авокадо является то, что оно может нанести вред здоровью печени. Старайтесь избегать мексиканского авокадо, состоящего из эстрагола и анетола. Эти масла могут навредить печени.

Заболевания желудочно-кишечного тракта, расстройство желудка. Этот побочный эффект вызван FODMAP, короткоцепочечными углеводами, которыми богат авокадо, и которые некоторые люди не могут переваривать. Они могут вызывать вздутие живота, газообразование, желудочные спазмы, диарею или запор.

Диарея. Известно, что авокадо помогает при запоре, потому что обеспечивает хорошее количество пищевых волокон (примерно 6,8 г клетчатки / 100 г), а также большое количество жиров, которые помогают сгладить пищу (в среднем 15 г жира / 100 г). В то же время чрезмерное употребление авокадо может вызвать спазмы в животе и жидкий стул.

Заболевания десен и полости рта – может быть зуд во рту, опухание языка

У людей с серьезной аллергией на латекс также могут появиться симптомы после употребления авокадо. Латексные изделия производятся из протеина, содержащегося в соке бразильского каучукового дерева (Hevea brasiliensis). В авокадо содержится очень похожий белок, который может вызывать аллергическую реакцию.