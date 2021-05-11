Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Казахстане улучшается. За сутки (10 мая) 1766 человек заразились коронавирусом в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



9 мая было зарегистрировано 2142 случая заражения коронавирусом.



Всего в стране подтверждено 346 497 случаев, из них:



в городе Нур-Султане – 249;

в городе Алматы – 430,

в городе Шымкенте – 75;

в Акмолинской области – 114;

в Актюбинской области – 24;

в Алматинской области – 125;

в Атырауской области – 38;

в ВКО – 79;

в Жамбылской области – 42;

в ЗКО – 108;

в Карагандинской области – 262;

в Костанайской области – 25;

в Кызылординской области – 27;

в Мангистауской области – 13;

в Павлодарской области – 119;

в СКО – 12;

в Туркестанской области – 24.