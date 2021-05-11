Какие страны открыты для вакцинированных казахстанцев

По всему миру постепенно проводится массовая вакцинация жителей от коронавируса. Благодаря этому многие страны уже начали открывать границы для привитых гостей, а туристы - планировать поездки. Куда можно поехать вакцинированному туристу из Казахстана - в материале Tengritravel.kz.



Стоит отметить, что в ряде стран Европы возникли вопросы о признании российской вакцины Спутник V. Также неизвестно, насколько в мире будет признана казахстанская вакцина. При этом указанные в нашей подборке страны не уточняют, какую именно вакцину нужно получить для въезда, поэтому перед поездкой рекомендуем проконсультироваться с посольством страны прибытия и вашим туроператором.



Мальдивские острова продолжают привлекать туристов со всего мира. Государство одним из первых приняло решение открыться для иностранных гостей, получивших последнюю дозу вакцины за две недели до прибытия на острова. При этом вакцинированным не понадобится даже отрицательный ПЦР-тест. Такие правила уже вступили в силу 20 апреля.



Грузия открыта для граждан любого государства, имеющих сертификат о прохождении двух этапов вакцинации. Каких-либо других требований для вакцинированных туристов - карантина и справки о наличии антител - в стране нет. А с 15 мая прямые рейсы из Алматы в Батуми будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Рейсы в Тбилиси из Алматы были запущены еще в середине марта. Всего в неделю есть три таких рейса - во вторник, пятницу и воскресенье.



Кроме того, прямое авиасообщение в Кутаиси выполняется из трех городов Казахстана по два раза в неделю: Атырау, Актау и Нур-Султана.



Шри-Ланка принимает вакцинированных туристов без карантина с 19 марта. Как объяснили в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки, вакцинированные туристы освобождаются от 14-дневного карантина в случае, если их тест, сделанный в течение 24 часов после прибытия, покажет отрицательный результат.



"Оригинал свидетельства о вакцинации с заверенным переводом на английский туристы должны предоставить в аэропорту по прибытии. После прилета их доставят в лабораторию на специально организованном транспорте. Как только результат будет готов (и будет отрицательным), иностранцы смогут отправиться в места размещения", - сказали в Управлении туризма Шри-Ланки.



Правда, добираться из медцентра путешественникам придется самостоятельно. А через семь дней им придется пройти еще один тест за свой счет.



Сейшельские острова также принимают туристов с сертификатами о вакцинации от коронавируса. С 25 марта Сейшелы открыли границы всем туристам с ПЦР-тестом. А не так давно Air Seychelles запустил еженедельные прямые рейсы из международного аэропорта Дубая (DWC) на Сейшельские острова. Это означает, что казахстанцы могут добраться до островов всего с одной пересадкой.



С сертификатом о вакцинации, выданным уполномоченным учреждением здравоохранения не менее чем за семь дней до прибытия, можно приехать в Республику Черногория. Как сообщили в МИД РК, до 31 октября 2021 года в одностороннем порядке с этой страной действует безвизовый режим до 30 суток для туристов из Казахстана. Гражданам при въезде также можно предоставить справку о сдаче ПЦР-теста (с момента забора материала до времени прилета рейса по расписанию должно пройти не более 72 часов) с отрицательным результатом.



Но не все так просто



В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, в свою очередь, прокомментировали, что на сегодняшний день паспорт вакцинации не является документом, гарантирующим казахстанцам пропуск в зарубежные страны без ограничений.



"Паспорт вакцинации не является документом, разрешающим въезд в страны, где Казахстан находится в красном списке по коронавирусу. Информация в СМИ об открытии стран для вакцинированных есть, однако на официальном уровне такого правила принято не было.



По информации казахстанских посольств за рубежом, для граждан РК в настоящее время закрыт въезд в следующие страны: Австрия, Бельгия, Люксембург, Болгария, Греция, Дания, Латвия, Венгрия, Норвегия, Португалия, Словакия, Хорватия, Швеция, Эстония, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Вьетнам, Гонконг (КНР), Новая Зеландия, Япония, Индонезия, КНР, Малайзия, Монголия, Сингапур, Таиланд, Индия, Филиппины, Израиль, Катар, Оман, Саудовская Аравия, Сирия", - ответили в МИД РК.



Так, к примеру, в СМИ сообщали, что в конце мая Израиль начнет принимать всех вакцинированных и перенесших COVID-19 туристов. Однако казахстанцам без визы в эту страну нельзя, и посольство документы на выдачу визы не принимает, так как Казахстан сейчас в красном списке по коронавирусу.



Говоря о странах ЕС, согласно информации в СМИ, Европейский Союз пока не планирует вносить изменения в действующие на данный момент ограничения на въезд граждан иностранных государств, вне зависимости от наличия прививки от COVID-19. При этом ЕС рассматривает план ввода единого сертификата о вакцинации от коронавируса для использования исключительно в медицинских целях.



В МИД Казахстана также рекомендуют заблаговременно ознакомиться с правилами въезда и порядком выдачи виз в иностранных посольствах в РК в связи с введением ограничений по пересечению государственных границ на период пандемии.



Стоит отметить, что 30 апреля 2020 года Казахстан отменил ПЦР-тесты по прибытии для вакцинированных казахстанцев. Таким образом, граждан, прибывающих в Казахстан самолетом, на железнодорожном, морском, речном, автотранспорте, освобождают от прохождения ПЦР-тестирования при предоставлении документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 на территории РК.