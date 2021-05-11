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О попытке "втихаря" привезти студентов из Индии рассказал Сагинтаев

Просмотров:318 Опубликовано: Сегодня, 10:06
О попытке "втихаря" привезти студентов из Индии рассказал Сагинтаев
Фото из открытых источников
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о попытке привезти в город студентов из Индии, где сейчас бушует местный штамм коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам акима, студентов в Алматы хотели привезти вузы, это было плановое мероприятие.

"У нас есть британский и южноафриканский штаммы. Не хватает нам еще индийского. Недавно у нас была даже не попытка, а плановый завоз студентов из Индии. Оттуда бегут все. А наши некоторые ректоры, чтобы университеты заработали определенное количество денег в долларах, приглашают студентов из Индии, не думая о том, что они могут привезти к нам индийский штамм.

Втихаря хотели сделать, но мы пресекли", - сказал аким Алматы на сессии маслихата.

Напомним, в начале марта индийские ученые информировали о появлении нового, более заразного штамма коронавируса с двойной мутацией. Однако местные власти отказались ограничивать массовые собрания и религиозные мероприятия в преддверии выборов. Они ограничились увеличением количества ПЦР-тестирований.

В этой связи в стране за последние недели был зафиксирован резкий всплеск заболеваемости. Почти половина всех зараженных за последние недели в мире сейчас приходится на Индию.

Ранее ВОЗ предупредила мир об опасности индийского штамма COVID-19. По данным организации, ситуация как в Индии, с быстрым распространением нового штамма коронавируса, может произойти в любой стране.


Источник: Tengrinews.kz
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